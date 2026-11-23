Олег Загородній та Наталка Денисенко з чоловіком / © Колаж ТСН.ua

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Український актор Олег Загородній розповів про напружену зустріч із Наталкою Денисенко після скандальних висловлювань про її коханого Юрія Ярошенка та зізнався, чи вдалося їм помиритися.

Артист пригадав, як його слова про обранця колеги відгукнулися в особистому спілкуванні. Раніше Загородній доволі різко висловився про Тараса Цимбалюка та Наталку Денисенко. Зокрема, її нового коханого Юрія Ярошенка він назвав «стриптизером». В інтерв’ю Славі Дьоміну актор пояснив, що не відчуває неприязні до колег. Водночас він досі не розуміє їхніх рішень і поведінки. А ось реакція Денисенко на його слова виявилася доволі промовистою.

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«Я просто їх не розумію і все. І досі не розумію», — заявив Загородній.

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Олег Загородній / © скриншот з відео

Згодом актори перетнулися на Одеському кінофестивалі. За словами Олега, Наталка не проігнорувала попередні закиди й навіть зустріла його жартівливим вигуком. Щоправда, повноцінно обговорити ситуацію їм так і не вдалося. Загородній пояснив, що назвав Ярошенка стриптизером через власне нерозуміння того, ким є чоловік і чим займається. Водночас він визнав, що його слова могли зачепити акторку.

«Наталка на Одеському кінофестивалі мені кричала: „О, стриптизер, стриптизер“. Ну я ж сказав, що я не знаю, хто Юра. Ну, я тоді так вкинув типу: „Та стриптизер“. Якщо образив, блін, вибач», — пригадав актор.

Олег Загородній / © скриншот з відео

Він також припустив, що Денисенко справді образилася на нього, адже після цієї історії вона відписалася від нього в Instagram. Однак першим виходити на контакт і з’ясовувати стосунки Олег не збирається. Наприкінці розмови він навіть спробував перевести свій невдалий жарт у комплімент для обранця акторки.

«Образити я їх не хотів. То що просто стриптизер, просто мене в стриптизера не взяли, бо я не так класно виглядаю, як Юра. А Юра класно виглядає, його б взяли. Тому будемо вважати, що це навіть комплімент», — пожартував Загородній.

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Олег Загородній / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко в рушнику обійнялася з чоловіком роздягнуті у спа та заговорила про важкий тиждень.

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