Об'єднані війною: історії ведучих "Сніданку з 1+1" і ТСН, які чекають на чоловіків із фронту

День Незалежності глядачі "1+1 Україна" зустріли разом із ведучими "Сніданку з 1+1" та ТСН. Спецпроєкт "Незалежність. Хоробрі серця" провели з декількох знакових історичних локацій просто неба, які об’єднала річка Дніпро – символ потужної сили України.

На одній з локацій – на правому березі Києва – працювали Святослав Гринчук і Марічка Падалко. Ведуча ТСН розповіла історії трьох захисників – свого чоловіка Єгора Соболєва, який наразі служить у ЗСУ, Андрія Оністрата – чоловіка-військового ведучої "Сніданку. Вихідного" Валентини Хамайко та Ігоря – чоловіка ведучої "Сніданку з 1+1" Людмили Барбір, який також став на захист країни.

"Вже другий рік незалежності, коли українці відчувають особливий дух братерства. Нас дуже багато що об'єднує – ми разом жахаємося ракетних обстрілів, разом радіємо, коли український прапор знов повертається на звільнені території. Ми завжди, з дуже великою повагою ставимося до людських історій, які розповідали у "Сніданку з 1+1", в ТСН, і через це мали особливий контакт з глядачем. Ми не живемо десь у телевізорі, ми живемо з вами в одній країні. Ми живемо з вами одним життям, і нас багато що об'єднує", – каже Падалко.

Об'єднані війною: історії ведучих "Сніданку", які чекають чоловіків із фронту

Ведуча Сніданку з 1+1 Людмила Барбір нечасто ділиться своїми родинними переживаннями в соцмережах, хоча що таке чоловік на війні, знає ще від часів АТО. Барбір півтора року живе в очікуванні добрих звісток від свого чоловіка. Днями його бригада увійшла до Роботиного.

"Я будую свої плани з огляду на те, що він буде не зі мною, він буде далеко, і ми будемо переписуватися плюсиками", – розповідає ведуча.

Людмила Барбір з чоловіком / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також вона ділиться, що нині головним чоловіком вдома залишається син: "Він став дуже самостійним. Він багато мені допомагає. Ігор постійно каже: "Тарасе, мене немає вдома, ти допомагай мамі".

Син і чоловік Людмили Барбір / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Чоловік ведучої "Сніданок. Вихідний" Валентини Хамайко Андрій Оністрат, як багатодітний батько, міг виїхати за кордон, але цього не зробив, і разом зі своїм старшим сином Остапом пішов на фронт. Після загибелі 21-річного Остапа батько отримав ще одну законну підставу для демобілізації, проте відмовився. Настанову від чоловіка – "Все буде добре. У нас інших варіантів немає" – Валя часто повторює собі й дітям, як мантру.

Валентина Хамайко з чоловіком / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я не хочу тата героя на фотографії. Я хочу бачити чоловіка поряд із собою. На що мені чоловік сказав: "А ти розумієш, як мені дивитися синам в очі? Вони мені рано чи пізно поставлять запитання: "Тату, а де ти був у ті часи?" – каже Валентина Хамайко.

Чоловік Валентини Хамайко з сином / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Валентина Хамайко з родиною / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У Марічки Падалко з усієї великої родини з нею в Києві залишився старший син Михайло. Доньки Маша й Катя поїхали на цей навчальний рік до Праги, а чоловік ведучої Єгор Соболєв знищує окупантів і ворожу техніку на Запорізькому напрямку.

Падалко також підтримала родини тих українських героїв, чиї чоловіки, батьки, брати вже не повернуться додому: "Ви, як ніхто, знаєте ціну цього дня, ціну майбутньої перемоги. І я дуже хочу, щоб у вас, і ми зробимо для цього все, ніколи не виникало запитання – а за що загинув мій чоловік, за що загинув мій тато? І я впевнена, що ви будете бачити перед собою багато їхніх гідних послідовників".

Ще більше історій героїв України, на чиїх плечах тримається незалежність – розповіли у спецпроєкті каналу "1+1 Україна" – "Незалежність. Хоробрі серця".

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