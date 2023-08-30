Обіцяла, але за день "з'їжджала": Коля Сєрга назвав українську співачку, яка відмовлялася приїхати на фронт

За його словами, багато артистів відмовляються від таких виступів. Переважно це зірки, які більшу частину війни перебувають за кордоном.

Відомий співак і телеведучий Коля Сєрга, який боронить Україну в лавах ЗСУ, заявив, що українська співачка Тіна Кароль відмовлялася виступати перед бійцями близько лінії фронту.

Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі "Ґрунт".

Зауважимо, що Коля Сєрга разом з іншими українськими зірками входить до "Культурного десанту". Зірки приїжджають з концертами до різних точок фронту, в госпіталі, військові частини та деокуповані населені пункти.

"Хтось просто обіцяв і не приїжджав. Тіна Кароль, наприклад. Вона за день [до концерту] постійно з'їжджала, відмовлялася. Ну, їй страшно було. І я розумію, що в неї знаходилися якісь причини, але базова – просто страх. Може, вона до госпіталів приєднається", – поділився Сєрга.

Тіна Кароль

Він додав, що не одна Кароль відмовлялася від концертів неподалік фронту.

"Багато відмовляється. Багато хто боїться. Це переважно ті зірки, які більшу частину війни перебувають за кордоном. Узагалі люди, які перебувають за кордоном, вони приїжджають – і їм страшно. І цей страх дуже ірраціональний. Він десь перебільшений і сковуючий. І ти розумієш, що навіть якщо взяти таку людину із собою, то більше буде проблем там, на місці", – каже артист.

Натомість Коля Сєрга розповів, хто із зірок його приємно здивував. Зокрема, він згадав виконавця Козака Сіромаху, а також співака нігерійського походження, лідера гурту "The ВЙО" Мирослава Кувалдіна, який воював на Донбасі.

"Я багато кого не знав і в мене в принципі не було якогось ставлення. Але, познайомившись, я був дуже приємно здивований, що у нас є така людина в Україні. Той самий Козак Сіромаха.

Дуже багато артистів у нас, які невідомі, але ми їх знаходимо талановитих: вуличні музиканти, з театрів люди, поети. Мирослав Кувалдін з "Території А". Він зараз у "Культурному десанті". Він в 9 ТРО служив від початку війни", – каже Сєрга.

Раніше Коля Сєрга прокоментував службу у війську Віталія Козловського. На думку музиканта, Козловський проходить трансформацію.

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