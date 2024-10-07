Обігнала Ріанну: Forbes назвав ім'я найбагатшої співачки світу

Журнал Forbes оприлюднив ім'я найбагатшої співачки світу, статки якої оцінюються в 1,6 мільярда доларів.

Тривалий час позиції, що лідирують, посідала барбадоська виконавиця Ріанна. Утім, американська співачка її посунула. Так, тепер найбагатшою виконавицею світу є Тейлор Свіфт, чия популярність за останні роки шалено зросла.

Журнал Forbes станом на 7 жовтня оцінює капітал артистки в 1,6 мільярда доларів, натомість як в Ріанни наразі в 1,4 мільярда доларів, що на 200 мільйонів менше, аніж в її колеги за сценою.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Загалом, значні доходи Тейлор Свіфт приніс її світовий концертний тур Eras, який вона розпочала в березні 2023 року, а завершить у грудні 2024-го. До слова, артистка стала першою, хто посів перше місце, лише завдяки пісням та концертам.

Статки Тейлор Свіфт включають майже 600 мільйонів доларів, які вона отримала завдяки гастролям та гонорарам. Музичний каталог виконавиці оцінюється в 600 мільйонів доларів. Окрім того, співачка є власницею нерухомості на 125 мільйонів доларів.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Тейлор Свіфт обурилася, що кандидат в президенти США Дональд Трамп без дозволу використовує її обличчя в передвиборчій агітації. Тож, артистка розсекретила, за кого збирається насправді голосувати на виборах в Америці, які мають відбутися в листопаді цього року.

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