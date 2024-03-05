Обраниця 83-річного Аль Пачіно вперше показала обличчя їхнього 8-місячного сина

Обраниця голлівудського актора Аль Пачіно, 30-річна продюсерка Нур Альфаллах, знялася у фотосесії разом з їхнім сином Романом.

Так, знаменитість попозувала з 8-місячним малюком для модного глянцю. У кадрі вони постають на різних локація, зокрема в машині, поблизу неї та на тлі саду. До слова, продюсерка обрала декілька образів. Нур приміряла як звичайний лук з джинсами та сорочкою, так і вишукану чорну сукню. На зображеннях зіркова мама тримає сина на руках.

Молодша на 53 роки обраниця Аль Пачіно з їхнім сином Романом. Фото: Vogue Arabia

Молодша на 53 роки обраниця Аль Пачіно з їхнім сином Романом. Фото: Vogue Arabia

Молодша на 53 роки обраниця Аль Пачіно з їхнім сином Романом. Фото: Vogue Arabia

Також Нур Альфаллах зізналася, як познайомилася з 83-річним Аль Пачіно. Так, в інтерв'ю Vogue Arabia вона поділилася, що все починалося зі знайомства на заході під час вечері та проживання на одній вулиці. Згодом їхня дружба переросла у стосунки.

"Одного вечора я сиділа поруч з Аль Пачіно і ми довго розмовляли як друзі, перш ніж попрощатися. Це було так круто. Я подумала: "Вау, це ж Аль Пачіно". Я навчалася в кіношколі, тож добре розуміла, хто це. Це дуже талановита та унікальна людина. Але я навіть гадки не мала, що колись він стане батьком мого сина. Тоді спалахнула пандемія. Аль живе неподалік від мого будинку, тож ми почали проводити кожен день разом, грали в шахи і дивилися фільми. Це було як кіношкола з Аль Пачіно. І, здається, це переросло у щось більше", - поділилася Нур Альфаллах.

Нагадаємо, нещодавно Нур Альфаллах і Аль Пачіно після суду щодо опіки над їхнім сином показалися на побаченні.

Читайте також: