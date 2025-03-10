Обраниця Дантеса показала його зі своїми батьками та як вони час провели у заміському маєтку

Бізнесвумен похизувалася сімейною ідилією.
Українська бізнесвумен Даша Кацуріна показала вихідний у родинному колі.
У своєму фотоблогу Даша показалася з коханим Володимиром Дантесом і її двома дітьми. Крім того, на фотографії можна побачити і батьків пари, які допомагають облаштовувати стіл поблизу просторого заміського будинку – мам обох зірок і тата бізнесвумен.
У повному складі родина зібралася просто неба для обіду та насолоджувалася відпочинком. Також Кацуріна показала Дантеса з її дітьми та як вони надвечір смажили зефір на вогнищі.
Окремо час бізнесвумен присвятила розкішній оселі. Зокрема, поприбирала територію довкола та зайнялася садівництвом. Водночас у Telegram-каналі Даша засвітила територію великого маєтку, де попозував і домашній улюбленець Василь. І додала, що така рутина насправді дуже покращила її стан.
"Терасу помила, нарциси нарешті висадила і сиджу на сонці. Дуже добре", — написала бізнесвумен.
Нагадаємо, нещодавно ексдружина Остапчука, блогерка Христина Горняк похизувалася своєю квартирою за 133 тисячі доларів в елітному районі Києва.
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