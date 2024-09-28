Обраниця Касселя повністю позбулася довгого волосся і показала, який вигляд має зараз

Кохана французького актора та продюсера Венсана Касселя, модель Нара Баптиста кардинально змінила свій образ після заяви про вагітність.

Так, у своєму Instagram молодша на 30 років обраниця зірки похизувалася результатом після перукаря. На фото стає помітно, що Баптиста повністю обрізала своє довге волосся і залишила лише мінімальну довжину.

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Водночас модель попозувала у відкритому боді, який підкреслив її помітно округлий животик. До речі, як говорить блогерка, то під час вагітності їй непросто наважуватися на будь-які зміни, але зрештою, вона залишилася задоволеною зачіскою.

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

"Друзі, так важко під час вагітності бути готовою до змін, чи не так? І навіть коли здавалося ти готова до чогось, все одно хочеться повернутися у ліжко й лежати з болями у попереку та втомою. Але давайте хоч сьогодні зробимо це. Оновлення і кардинальна зміна стрижки", - написала Нара.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут також похизувалася зміною своєї зачіски і постала не лише з підрізаним волоссям, але й перефарбувала свій блонд.

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