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Обраниця соліста "Без Обмежень" Танчинця заговорила про весілля та розкрила цікаву деталь роману

Обраниця соліста "Без Обмежень" Танчинця заговорила про весілля та розкрила цікаву деталь роману

Сергій Танчинець і Юліана Корецька / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Пара замислюється про створення родини після року стосунків.

Кохана лідера гурту "Без Обмежень", співака Сергія Танчинця поділилася подробицями їхнього роману.

Пара вже близько року афішує свої стосунки та з часом все більше привідкриває завісу особистого життя. Цього разу у фотоблогу піарниця Юліана Корецька поділилася планами на майбутнє з музикантом. Як виявилося, закохані вже замислювалися про офіційне узаконення стосунків. Щоправда, пишне весілля під час війни грати не збираються.

"Весілля у його класичному розумінні – мабуть, ні. Точно не у цих реаліях", - поділилася Юліана. 

Корецька також прокоментувала майбутнє поповнення у родині. За словами обраниці співака, вони ще на перших побаченнях вигадали імена їхнім малюкам. Тому згодом обов'язково втілять свої мрії в реальність.

Юліана Корецька про роман з Сергієм Танчинцем / ©
Юліана Корецька про роман з Сергієм Танчинцем

"Думаю, більшість закоханих людей планують і те, і інше (весілля та дітей – прим. ред.). Ми придумали імена майбутнім дітям на другий день наших стосунків. Тому так, плануємо", - заінтригувала кохана зірки.

Зазначимо, спочатку зіркова пара уникала публічних коментарів на тему своїх стосунків. Проте шанувальники одразу помітили хімію між Танчинцем і Корецькою у квітні минулого року, коли вони почали ділитися спільними фото. Тож закохані з часом не втримали таємниці та зробили публічне зізнання у коханні одне одному у травні 2024 року.

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