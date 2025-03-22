Обраниця соліста "Без Обмежень" Танчинця заговорила про весілля та розкрила цікаву деталь роману

Кохана лідера гурту "Без Обмежень", співака Сергія Танчинця поділилася подробицями їхнього роману.

Пара вже близько року афішує свої стосунки та з часом все більше привідкриває завісу особистого життя. Цього разу у фотоблогу піарниця Юліана Корецька поділилася планами на майбутнє з музикантом. Як виявилося, закохані вже замислювалися про офіційне узаконення стосунків. Щоправда, пишне весілля під час війни грати не збираються.

"Весілля у його класичному розумінні – мабуть, ні. Точно не у цих реаліях", - поділилася Юліана.

Корецька також прокоментувала майбутнє поповнення у родині. За словами обраниці співака, вони ще на перших побаченнях вигадали імена їхнім малюкам. Тому згодом обов'язково втілять свої мрії в реальність.

Юліана Корецька про роман з Сергієм Танчинцем

"Думаю, більшість закоханих людей планують і те, і інше (весілля та дітей – прим. ред.). Ми придумали імена майбутнім дітям на другий день наших стосунків. Тому так, плануємо", - заінтригувала кохана зірки.

Зазначимо, спочатку зіркова пара уникала публічних коментарів на тему своїх стосунків. Проте шанувальники одразу помітили хімію між Танчинцем і Корецькою у квітні минулого року, коли вони почали ділитися спільними фото. Тож закохані з часом не втримали таємниці та зробили публічне зізнання у коханні одне одному у травні 2024 року.

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