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Обраниця зірки "Сутінків" Роберта Паттінсона вперше показала їхнього первістка

Обраниця зірки "Сутінків" Роберта Паттінсона вперше показала їхнього первістка

Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус / Фото: Associated Press

С'юкі Вотергаус попозувала з новонародженим.

Зірка "Сутінків", британський актор Роберт Паттінсон і його кохана, модель С'юкі Вотергаус, офіційно підтвердили, що вперше стали батьками.

Так, 32-річна обраниця Паттінсона вже поділилася першим кадром з немовлям. У своєму фотоблогу С'юкі опублікувала фото, на якому ніжно тримає крихітку, загорнуту у пелюшку з сердечками, й прикриває обличчя рукою.

С'юкі Вотергаус з первістком від Роберта Паттінсона / © instagram.com/sukiwaterhouse
С'юкі Вотергаус з первістком від Роберта Паттінсона / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

"Вітаю у цьому світі, янголятко", - зворушливо підписала кадр модель.

Наразі невідомо, коли саме кохана актора народила йому первістка. Так само закохані приховують стать та ім'я немовля. Незважаючи на це, у коментарях юзери вже привітали знаменитостей з поповненням у родині й наголосили, якою щасливою буде дитина:

  • Вітаю, любі! Так рада за вас обох!
  • Ця дитина виграла генетичну лотерею
  • Ласкаво просимо у світ, мила квіточка
  • Дитина навіть не здогадується, хто її батьки

Нагадаємо, нещодавно новоспечених зіркових батьків Роберта Паттінсона з обраницею заскочили за прогулянкою з немовлям у візочку у Лос-Анджелесі.

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