Обраниця зірки "Сутінків" Роберта Паттінсона вперше показала їхнього первістка

С'юкі Вотергаус попозувала з новонародженим.
Зірка "Сутінків", британський актор Роберт Паттінсон і його кохана, модель С'юкі Вотергаус, офіційно підтвердили, що вперше стали батьками.
Так, 32-річна обраниця Паттінсона вже поділилася першим кадром з немовлям. У своєму фотоблогу С'юкі опублікувала фото, на якому ніжно тримає крихітку, загорнуту у пелюшку з сердечками, й прикриває обличчя рукою.
"Вітаю у цьому світі, янголятко", - зворушливо підписала кадр модель.
Наразі невідомо, коли саме кохана актора народила йому первістка. Так само закохані приховують стать та ім'я немовля. Незважаючи на це, у коментарях юзери вже привітали знаменитостей з поповненням у родині й наголосили, якою щасливою буде дитина:
- Вітаю, любі! Так рада за вас обох!
- Ця дитина виграла генетичну лотерею
- Ласкаво просимо у світ, мила квіточка
- Дитина навіть не здогадується, хто її батьки
Нагадаємо, нещодавно новоспечених зіркових батьків Роберта Паттінсона з обраницею заскочили за прогулянкою з немовлям у візочку у Лос-Анджелесі.
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