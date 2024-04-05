Обраниця зірки "Сутінків" Роберта Паттінсона вперше показала їхнього первістка

Зірка "Сутінків", британський актор Роберт Паттінсон і його кохана, модель С'юкі Вотергаус, офіційно підтвердили, що вперше стали батьками.

Так, 32-річна обраниця Паттінсона вже поділилася першим кадром з немовлям. У своєму фотоблогу С'юкі опублікувала фото, на якому ніжно тримає крихітку, загорнуту у пелюшку з сердечками, й прикриває обличчя рукою.

С'юкі Вотергаус з первістком від Роберта Паттінсона / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

"Вітаю у цьому світі, янголятко", - зворушливо підписала кадр модель.

Наразі невідомо, коли саме кохана актора народила йому первістка. Так само закохані приховують стать та ім'я немовля. Незважаючи на це, у коментарях юзери вже привітали знаменитостей з поповненням у родині й наголосили, якою щасливою буде дитина:

Вітаю, любі! Так рада за вас обох!

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Дитина навіть не здогадується, хто її батьки

Нагадаємо, нещодавно новоспечених зіркових батьків Роберта Паттінсона з обраницею заскочили за прогулянкою з немовлям у візочку у Лос-Анджелесі.

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