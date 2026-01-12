ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
616
Час на прочитання
2 хв

Обранця Наталки Денисенко назвали "нещирим нарцисом": Савранський відповів на критику

Манекенник не став мовчати після критики в Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталка Денисенко і Юрій Савранський

Наталка Денисенко і Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Українська акторка Наталка Денисенко, яка нині перебуває у стосунках із манекенником Юрієм Савранським, разом із коханим опинилася в центрі обговорень у Мережі.

Нещодавно пара вирушила на романтичний відпочинок до засніженого Буковеля, де орендувала затишний будиночок у горах. Закохані насолоджувалися часом разом, а Савранський поділився у фотоблогу серією ніжних кадрів із поїздки. На знімках Наталка та Юрій голубляться та мають по-справжньому щасливий вигляд.

Наталка Денисенко і Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Наталка Денисенко і Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Наталка Денисенко і Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Наталка Денисенко і Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Наталка Денисенко і Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Наталка Денисенко і Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Манекенник зазначив, що ця подорож стала для них особливим періодом: «Це була неповторна атмосфера для релаксу та натхнення». Втім, разом із теплими словами та компліментами у коментарях з’явилася й критика. Один із користувачів Мережі висловив скептичне ставлення до Савранського, заявивши, що той здається йому «нещирим нарцисом».

Юрій не проігнорував закид і вирішив відповісти публічно, але без агресії. І тим самим чоловік дав зрозуміти, що не збирається виправдовуватися перед гейтерами, а його стосунки з Наталкою Денисенко не потребують сторонніх оцінок.

«Звісно, кожен має право на власну думку і це потрібно поважати. Але і я маю право нікому нічого не доводити. Всьому потрібен час», — написав обранець акторки.

Допис Юрія Савранського / © instagram.com/savransky_yuriy

Допис Юрія Савранського / © instagram.com/savransky_yuriy

Нагадаємо, нещодавно кулінар Євген Клопотенко через рік стосунків освідчився коханій Катерині. Та нещодавно він поділився деталями заручин, які зробив по-особливому.

Дата публікації
Кількість переглядів
616
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie