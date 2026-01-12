Обранця Наталки Денисенко назвали "нещирим нарцисом": Савранський відповів на критику

Наталка Денисенко і Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко, яка нині перебуває у стосунках із манекенником Юрієм Савранським, разом із коханим опинилася в центрі обговорень у Мережі.

Нещодавно пара вирушила на романтичний відпочинок до засніженого Буковеля, де орендувала затишний будиночок у горах. Закохані насолоджувалися часом разом, а Савранський поділився у фотоблогу серією ніжних кадрів із поїздки. На знімках Наталка та Юрій голубляться та мають по-справжньому щасливий вигляд.

Наталка Денисенко і Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Наталка Денисенко і Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Наталка Денисенко і Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Манекенник зазначив, що ця подорож стала для них особливим періодом: «Це була неповторна атмосфера для релаксу та натхнення». Втім, разом із теплими словами та компліментами у коментарях з’явилася й критика. Один із користувачів Мережі висловив скептичне ставлення до Савранського, заявивши, що той здається йому «нещирим нарцисом».

Реклама

Юрій не проігнорував закид і вирішив відповісти публічно, але без агресії. І тим самим чоловік дав зрозуміти, що не збирається виправдовуватися перед гейтерами, а його стосунки з Наталкою Денисенко не потребують сторонніх оцінок.

«Звісно, кожен має право на власну думку і це потрібно поважати. Але і я маю право нікому нічого не доводити. Всьому потрібен час», — написав обранець акторки.

Допис Юрія Савранського / © instagram.com/savransky_yuriy

Нагадаємо, нещодавно кулінар Євген Клопотенко через рік стосунків освідчився коханій Катерині. Та нещодавно він поділився деталями заручин, які зробив по-особливому.