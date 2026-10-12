Обраниця-акторка Цимбалюка заговорила про заміжжя та як вони будують побут окремо: "Він ловелас"

Олена Світлицька з Тарасом Цимбалюком / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Українська акторка Олена Світлицька розповіла, як насправді зародилися її стосунки з Тарасом Цимбалюком, хто першим наважився публічно зізнатися в коханні та чи планує пара брати шлюб.

Так, стосунки акторів привернули увагу публіки в середині серпня, коли актор опублікував в Instagram ніжне спільне відео з підписом «Люблю тебе».

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Проте насправді майбутні закохані познайомилися ще 2019 року на знімальному майданчику, де грали пару. Згодом вони неодноразово перетиналися на різних проєктах, але зблизилися значно пізніше — під час спільних театральних гастролей Європою. Світлицька зазначила, що раніше обставини не сприяли їхнім стосункам.

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«Були обставини, які нам не дозволяли бути разом і не потрібно це було. Мабуть, все стається тоді, коли потрібно», — розповіла акторка в інтерв’ю для проєкту «Ближче до зірок».

Олена Світлицька з Тарасом Цимбалюком / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Ініціатором публічного зізнання став саме Тарас. Хоча Олені подобався період, коли їхній роман залишався приватним, та зрештою, актор вирішив відкрито поділитися почуттями.

«Бажання показати наші стосунки публіці йшло від Тараса. Тарас це ініціював. Він виставив це відео в себе на сторінці, зізнався мені публічно в любові», — поділилася Світлицька.

Акторка також прокоментувала репутацію обранця як «публічного ловеласа», у якого за плечима декілька серйозних романів, зокрема і один шлюб. Олена наголосила, що минулі романи Цимбалюка її не бентежать і вона навпаки бачить у ньому турботливого чоловіка, з яким має особливий зв’язок.

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«Тарас однолюб. Так, він ловелас, але лише для мене. Він найкращий чоловік, який може бути, для тієї сформованої Оленки, яка є зараз. Ні у кого не може бути такого зв’язку, як у нас з ним», — підсумувала зірка.

Олена Світлицька з Тарасом Цимбалюком / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Наразі пара живе порізну, але регулярно гостює одне в одного. Світлицька зізналася, що їй подобається такий формат стосунків.

«Ми живемо окремо. Але інколи він живе у мене, а я — у нього. І мені, чесно, подобається», — розповіла акторка.

Цимбалюк уже знайшов спільну мову з доньками коханої, яких вона народила в попередньому 10-річному шлюбі. За словами Олени, вони дружать, разом грають у приставку, а молодша донька Марійка навіть зізнається Тарасові в любові. Водночас вихованням дівчат акторка поки займається самостійно.

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«Тарас дружить з ними. Вони грають у приставку. Марійка дуже любить його, зізнається у любові. Знаючи Тараса, він зможе дати їм найкраще: поділитися з дітьми дуже крутими настановами. Проте поки що я займаюсь їхнім вихованням, а вони просто кайфують разом», — наголосила Світлицька.

Олена Світлицька з доньками / © instagram.com/olena_svitlytska

Про другий шлюб акторка поки не думає й не квапиться узаконювати стосунки з Цимбалюком. Нині вона насолоджується теперішнім етапом життя.

«Найкращий період у житті кожної жінки — час між її першим і другим шлюбом. Тому зараз я у своєму праймі», — додала Олена сміючись.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут показала свого чоловіка Локотка та їхню романтику у Києві на архівних фото.

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