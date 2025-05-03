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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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783
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1 хв

Обраниця Дантеса заінтригувала заручинами зі співаком і показала каблучку на безіменному пальці

Даша Кацуріна поки утримується від коментарів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Кохана українського співака та ведучого Володимира Дантеса — дизайнерка Даша Кацуріна — заінтригувала змінами в особистому житті.

Бізнесвумен у своєму фотоблогу опублікувала результат нещодавньої фотосесії. На чуттєвих чорно-білих фото Даша постає тендітною та щасливою. Щоправда, не лише це помітили юзери. Уважні підписники блогерки запримітили на безіменному пальці її правої руки каблучку з чималим діамантом і почали вітати зі зміною статусу: "Боже, обожнюю, і каблучка вау, вітаю".

Даша Кацуріна показала обручку / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна показала обручку / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна / © instagram.com/dasha_katsurina

Та поки ж сама Кацуріна та її бойфренд Дантес ані підтверджують, ані спростовують такі здогадки. Натомість у дописі дизайнерка написала, що "досліджує себе". Тим часом такий фотосет викликав захват як у юзерів, так і коханого Даші.

  • "Неймовірна" – Володимир Дантес

  • Дуже гарна, така природна краса, просто неймовірна

  • Які неймовірно гарні 30! Вітаю!

  • Просто вау! Неймовірна, така справжня ти!

Нагадаємо, нещодавно ексдуржина засновника імперії Playboy Г'ю Гефнера повідомила про заручини. Вона зізналася, як розкішно їй освідчувався коханий на Гаваях.

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