Обраниця Дантеса заінтригувала заручинами зі співаком і показала каблучку на безіменному пальці

Володимир Дантес та Даша Кацуріна

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Кохана українського співака та ведучого Володимира Дантеса — дизайнерка Даша Кацуріна — заінтригувала змінами в особистому житті.

Бізнесвумен у своєму фотоблогу опублікувала результат нещодавньої фотосесії. На чуттєвих чорно-білих фото Даша постає тендітною та щасливою. Щоправда, не лише це помітили юзери. Уважні підписники блогерки запримітили на безіменному пальці її правої руки каблучку з чималим діамантом і почали вітати зі зміною статусу: "Боже, обожнюю, і каблучка вау, вітаю".

Даша Кацуріна показала обручку / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацуріна / © instagram.com/dasha_katsurina

Та поки ж сама Кацуріна та її бойфренд Дантес ані підтверджують, ані спростовують такі здогадки. Натомість у дописі дизайнерка написала, що "досліджує себе". Тим часом такий фотосет викликав захват як у юзерів, так і коханого Даші.

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"Неймовірна" – Володимир Дантес

Дуже гарна, така природна краса, просто неймовірна

Які неймовірно гарні 30! Вітаю!

Просто вау! Неймовірна, така справжня ти!

Нагадаємо, нещодавно ексдуржина засновника імперії Playboy Г'ю Гефнера повідомила про заручини. Вона зізналася, як розкішно їй освідчувався коханий на Гаваях.