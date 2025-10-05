Обраниця сина Бекхемів відповіла на закиди про їхню 10-річну різницю у віці

Круз Бекхем і Джекі Апостел / © Associated Press

Дівчина молодшого сина зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів відреагувала на критику їхньої різниці у віці.

Так, Круз Бекхем зустрічається зі старшою на 10 років бразильською співачкою Джекі Апостел. Їхній роман триває понад року. Проте деякі юзери в Мережі досі цікавляться, чи не заважає їм різниця у віці будувати стосунки й називають це "дивним" явищем: "Чому 29-річна зустрічається з 20-річним? Це просто дивно. Я кажу про роман Джекі з Крузом".

Цього разу кохана зірки не втрималася та відповіла на одне з таких закидів у коментарях під дописом Вікторії Бекхем. Так, Джекі дала чітко зрозуміти, що цифри у паспорті для них лише просто цифри. І наголосила, що насамперед цінує у своєму партнерові його людські якості. Зокрема, перелічила низку з них у своєму коментарі для юзерки: "Тому що він добрий, веселий, розумний, турботливий, цілеспрямований, зрілий, талановитий, відданий, а ще доволі привабливий".

Допис Вікторії Бекхем — коментар Джекі Апостел / © instagram.com/victoriabeckham

Зазначимо, уперше Круза Бекхема помітили з Джекі Апостел на музичному фестивалі у червні 2024 року. А згодом їх сфотографували під час Тижня моди в Парижі у вересні того ж року. Наступного місяця син зірок публічно підтвердив стосунки в Instagram, привітавши кохану з днем народження в сторіз, написавши зворушливе зізнання: "Я тебе кохаю".

