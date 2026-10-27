Обраниця Тараса Цимбалюка 13 років тому хотіла стати солісткою "ВІА Гри": як це було

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © 1+1

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Акторка та обраниця Тараса Цимбалюка Олена Світлицька ще 2013 року мріяла про співочу кар’єру та пробувалася до гурту «ВІА Гра» — архівне відео з її виступом на кастингу знову завірусилося в Мережі.

Нині Світлицьку знають не лише за ролями в кіно, а й через її особисте життя та участь у музичних проєктах. Нещодавно акторка виступила на сцені «Голосу країни-14». Там вона продемонструвала свої вокальні здібності та розповіла про давню мрію співати. А тепер користувачі Threads пригадали ще одну спробу артистки підкорити музичну сцену. Щоправда, тоді вона ще не була відомою широкій аудиторії. І виступала під дівочим прізвищем Місюра.

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Олена Світлицька / © скриншот з відео

У 2013 році Олена вирішила випробувати свої сили на кастингу до популярного жіночого гурту «ВІА Гра». Тоді продюсер Костянтин Меладзе шукав нових солісток колективу в Україні, Росії та Білорусі. Відбір відбувався в межах шоу «Хочу до "ВІА Гри"», а оцінювало конкурсанток зіркове журі.

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Олена Світлицька / © скриншот з відео

На оприлюднених кадрах Світлицька виконує пісню «Тропикана-женщина». Серед тих, хто оцінював її вокал, були Костянтин Меладзе, Альона Вінницька та Ігор Верник. Акторці вдалося зацікавити продюсера й пройти до другого туру відбору.

Однак закріпитися в музичному колективі Світлицькій не вдалося. За підсумками проєкту до нового складу «ВІА Гри» увійшли Еріка Герцег, Анастасія Кожевнікова та Міша Романова. Зрештою артистка зосередилася на акторській професії, хоча мрія про спів нікуди не зникла.

Олена Світлицька / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька взяла участь у «Голосі країни».

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