Обраниця Цимбалюка показала його зі своїми двома дітьми й який сюрприз він їм зробив

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

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Актори Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька більше не приховують своїх стосунків від публіки.

Тижнями раніше Тарас вже познайомив кохану з батьками — вони разом відпочивали у Карпатах. А тепер Олена показала, як її зірковий обранець ладнає з її двома доньками від попереднього 9-річного шлюбу. Так, Віра та молодша Марійка, як говорила зіркова мама, вже давно знайомі з актором.

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І нещодавно він завітав у гості до дівчат з коштовним подарунком. Цимбалюк вручив родині Світлицької домашню гральну консоль. Вони одразу встановили її й почали грати в ігри. Тож, ймовірно, артист дуже добре ладнає з обома доньками коханої та часто проводить з ними час.

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Тарас Цимбалюк та донька Олени Світлицької / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цимбалюк та донька Олени Світлицької / © instagram.com/olena_svitlytska

Своєю чергою зіркова мама тішиться від сімейної ідилії і не приховує щастя: «З’явилася нова іграшка. Тарас подарував нам „плойку“ й тепер немає сну».

Зазначимо, тривалий час Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька про роман майже не говорили. Вони часто з’являлися в одних компаніях і ділилися спільними фото. Проте згодом Тарас таки публічно зізнався у коханні до колеги. Відтоді їхні почуття лише посилилися й вони не приховують їх від решти.

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