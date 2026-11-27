Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © пресслужба каналу "1+1"

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Українська акторка Олена Світлицька розповіла про знайомство з батьками Тараса Цимбалюка та відповіла, чи мріє про весілля з актором і яким уявляє їхнє майбутнє святкування.

Акторка вже познайомилася з родиною обранця та залишилася під приємним враженням. Зокрема, Світлицька відзначила вихованість і інтелігентність мами Тараса. Батько актора також справив на неї враження своїми знаннями української літератури. Олена зізналася, що після знайомства краще зрозуміла, звідки в її коханого такі манери та ставлення до людей. Про це знаменитість розповіла журналістці Анні Севастьяновій в інтерв'ю для проєкту «Наодинці з Гламуром».

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«Я була вражена тим, яка його мама інтелігентна, вихована, який обізнаний в українській літературі тато. Мені багато чого стало зрозуміло і про Тараса. Чому саме він такий, чому він такий вихований, чому він такий джентльмен», — поділилася акторка.

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Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Окремо журналістка Анна Севастьянова запитала Світлицьку про весільні плани. Однак розкривати подробиці можливого святкування Олена не стала. Вона натякнула, що в пари вже є власні особливі моменти та ритуали, але масштабні мрії поки хоче залишити приватними.

«Я б з радістю з вами поділилася, але мені поки хочеться залишити це собі. Знаєте, як кажуть в нас в Україні, не кажи гоп, поки не перестрибнеш», — заінтригувала Світлицька.

Акторка додала, що згодом, можливо, поділиться подробицями з прихильниками та покаже більше.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

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Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька святкувала день народження. Тим часом Тарас Цимбалюк здивував кохану подарунком за 15 тисяч гривень.

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