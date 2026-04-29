ТСН у соціальних мережах

Обраниця зірки "Ліги сміху" після його заяв про секс з коханками вийшла на зв’язок

Блогерка прокоментувала їхній формат вільних стосунків.

Кирило Ганін і його обраниця

Кирило Ганін і його обраниця / © instagram.com/keantoiat

Обраниця зірки «Ліги сміху», гумориста Кирила Ганіна вперше за тривалий час висловилася про їхні стосунки.

Так, художниця і модель Катерина разом із шоуменом наприкінці квітня відсвяткувала четверту річницю стосунків. З цієї нагоди вона вирішила пригадати, яким було їхнє знайомство. За словами мисткині, зустріч сталася у Мережі, а вона була ініціаторкою початку ближчого спілкування. І навіть показала їхнє перше листування, де запрошує артиста на каву.

«Спочатку я зняла Tik Tok під голос зі стриму Кирила. Кидала донат. Звичайна реакція на фото з першого відвідування барбершопу від початку повномасштабного — як то кажуть, кава без кави й одразу в сумісне життя. Ми не ті романтичні половинки, що об’єдналися. Ми повноцінні цілі, що просто створили союз», — підкреслила Катерина.

Перше листування Кирила Ганіна і його обраниці / © instagram.com/keantoiat

Перше листування Кирила Ганіна і його обраниці / © instagram.com/keantoiat

Зазначимо, раніше сам Ганін розповідав, що його з обраницею поєднує вільний формат стосунків. Гуморист публічно заявляв, що вони дозволяють одне одному спілкування з іншими партнерами на стороні й не вважають зрадою «спати з іншими». Щоправда, при цьому обидва дотримуються правил прозорості та чесності. Тобто мають домовленість попереджати про свої романи з коханцями.

Кирило Ганін і його обраниця / © instagram.com/keantoiat

Кирило Ганін і його обраниця / © instagram.com/keantoiat

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про розлучення актора Костянтина Октябрського після 10 років шлюбу. Зірка розповів, чи були зради й що саме стало причинами такого рішення.

