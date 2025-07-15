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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
2 хв

Обраниця зірки "Сутінків" Паттінсона потрапила до лікарні через штани й назвала діагноз

Сьюкі Вотергаус показала фото з палати та розповіла про самопочуття.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Британська співачка та акторка Сьюкі Вотергаус, яка крутить роман із зіркою "Сутінків" Робертом Паттінсоном, шокувала своїм станом через необачність у виборі одягу.  

Так, артистка опинилася на лікарняному ліжку і назвала причину, яка неабияк здивувала її прихильників. Як зірка розповіла в Х, вона зникла з публічного простору через вузькі штани. Саме така, на перший погляд, дрібниця спричинила у неї грижу — розрив м’язової тканини, що зазвичай трапляється в області живота або паху.

"Сьюкі, ти давно не з’являлася в Х. А ти коли-небудь думала про те, що пів року тому я носила такі вузькі штани, тому у мене з’явилася грижа, і я була надто налякана, щоб тобі це сказати?" — написала вона сама собі у дописі на платформі X.

Допис Сьюкі Вотергаус / © x.com/sukiwaterhouse

Допис Сьюкі Вотергаус / © x.com/sukiwaterhouse

Вотергаус також поділилася селфі з палати та показала нещодавнє фото зі сцени — тоді вона виступала в обтислих чорних шкіряних штанах і короткому топі в межах туру на підтримку альбому "Memoir of a Sparklemuffin".

Станом на зараз Сьюкі проходить відновлення та планує повернутися на сцену вже 7 серпня. До слова, невтішні новини з’явилися трохи більш як через рік після народження первістка з Робертом Паттінсоном. Пара не розголошувала ім’я донечки, однак Сьюкі раніше ділилася, що їхня малеча вже активно пізнає світ і тішить батьків першими досягненнями.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва також показала фото з лікарняної палати та налякала своїм станом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
386
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