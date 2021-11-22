Ображена Адель пішла з інтерв'ю, бо журналіст не слухав її новий альбом

Ображена Адель пішла з інтерв'ю, бо журналіст не слухав її новий альбом

Журналіста відсторонили від ефірів на два тижні.

Британська співачка Адель 19 листопада випустила свій новий альбом.

Так, багато представників ЗМІ намагаються взяти в неї різні ексклюзивні інтерв'ю. Зокрема, австралійський канал Channel 7 відправив свого журналіста до Лондона, аби він поспілкувався з артисткою.

Адель

Зокрема, Метт Доран розмовляв з Адель лише 20-30 хвилин. Після цього виконавиця запитала у журналіста, що він думає про її нову роботу. На що Метт відверто зізнався, що не встиг ще послухати альбом. Як пише Daily Mail, після цих слів журналіста Адель образилася та пішла геть.

Відомо, що лейбл співачки Sony заборонив телеканалові транслювати інтерв'ю. Канал Channel 7 втратив через цей інцидент мільйон доларів.

Метта Дорана тим часом відсторонили від ефірів на два тижні.

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