Ображена Реп'яхова збиралася полетіти на Новий рік за кордон без Павліка: "Не хотів відпускати"

Ображена Реп'яхова збиралася полетіти на Новий рік за кордон без Павліка: "Не хотів відпускати"

Схоже, обраниця зірки не хотіла святкувати у його компанії.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яку неабияк образив коханий, зізналася, що після сварки з чоловіком збиралася зустрічати Новий рік без нього.

Так, концертна директорка виконавця на емоціях захотіла поїхати з сином до Єгипту. Про це вона повідомила у своїх Instagram-stories. Катя зазначила, що Віктор навіть оформив дозвіл у нотаріуса, у якому йдеться, що він не проти відпустити маленького Михайлика за кордон. Втім, цю поїздку вона все ж скасувала.

"Я ледь не полетіла до Єгипту на Новий рік. Чоловік навіть вже зробив дозвіл у нотаріуса. Хоча не хотів нас відпускати", – написала вона та показалася з документом.

Катерина Реп'яхова / instagram.com/repyahovakate

Також Катя зазначила, що вони разом святкуватимуть у Яремчі. Там Павлік виступатиме з концертом новорічну ніч.

Крім того, дружина зірки заявила, що навіть якщо вони розлучаться, вона ніколи нічого поганого не скаже про Віктора.

"Тому що він тато Мишка. Тому Віктор Павлік добрий, чуйний, співчутливий, турботливий. І це я кажу тоді, коли вся образа у моїй душі ще не минула", – додала вона.

Віктор Павлік з дружиною та сином / instagram.com/repyahovakate

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