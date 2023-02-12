Ображений на Славу Дьоміна Влад Яма публічно принизив його: "А хто це"

Ведучий Слава Дьомін прокоментував його конфлікт з хореографом Владом Ямою.

У новому випуску свого проєкту "Слава ПРО" Дьомін розповів, що Яма настільки розлючений на нього, що вже навіть дозволяє собі ображати ведучого у публічній площині.

Дьомін поділився, що намагався з'ясувати причину образи Ями на нього, проте танцівник не подивився його голосове у соцмережах:

"Я записав голосове повідомлення Владу для того, аби з'ясувати причини, але воно досі не прослухане. Я вже й забув про це, як мені про Влада нагадала одна підписниця. Справа в тому, що Яма виклав у себе якийсь там пост, під яким у нього запитали, за що ж він мене заблокував. Відповідь мене ще більше здивувала. На цей коментар Влад Яма відповів дуже просто: "А хто це?". Тобто образа Ями настільки велика і для мене все ще є незрозумілою. Але знаєте, що дивно. Легше ображатися і ображати мене, ніж прослухати моє повідомлення, відповісти і розібратися зі всіма питаннями. Але, на це, напевно, здатні не всі, як на мене. Так мають робити всі дорослі і мудрі люди. Просто спілкуватися і обговорювати всі питання", - сказав Дьомін.

Влад Яма образився на Славу Дьоміна

Зазначимо, що місяць тому Слава Дьомін розповів, що Влад Яма чомусь на нього образився і заблокував у соцмережах. При чому хореограф обмежив доступ до своїх сторінок не лише ведучому, а його 12-річному сину. Причину образи Дьомін не знає, але припустив, що Яма міг на нього образитися після інтерв'ю, у якому танцівник зізнався, що перебуває в Америці під час війни.

Читайте також: