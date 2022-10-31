Образи зірок на Геловін: Меган Фокс стала Памелою Андерсон, Анна Неплях – персонажем із "Маски"

Знаменитості хизуються своїми неймовірними перевтіленнями.
У ніч проти 1 листопада майже увесь світ святкує Вечір усіх святих, або ж, як це свято зазвичай називають, Геловін.
Зазвичай, мешканці США та Європи фанатіють від свята. Так, люди переодягаються у найрізноманітніші містичні костюми, влаштовують гучні вечірки та збирають солодощі зі словами: "Цукерки або смерть".
З кожним роком все більше українців теж святкують Геловін. Навіть цього року, аби відволіктися від жахливих реалій війни, деякі наважуються переодягнутися у якийсь незвичайний костюм та відпочити.
Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку перевтілень світових та українських знаменитостей.
Меган Фокс та Machine Gun Kelly
Зіркова парочка підготувала епатажний костюм на вечірку. Закохані вирішили перевтілитися на доволі скандальне подружжя Памелу Андерсон та її колишнього чоловіка Томмі Лі. Так, Меган стала яскравою білявкою в обтислій шкіряній сукні, а її бойфренд – брутальним брюнетом у білій майці.
Анна Неплях
Знаменитість перевтілилася на популярного персонажа із фільму "Маска". Так, Анна розфарбувала обличчя зеленим кольором та одягла жовтий брючний костюм. Зірка навіть на фотосесії позувала із песиком такої ж породи, що й був у стрічці.
Гейлі Бібер
Модель цього року для Геловіну обрала романтичний образ. Гейлі одягла квіткову сукню 1999 року. Образ зірки був у рожевих кольорах.
Олександра Заріцька
Співачка опинилася на Геловін у Нью-Йорку. Атмосфера міста надихнула виконавицю теж нарядитися у відповідний образ. Саша зробила собі об'ємну зачіску із кучерів, зробила яскравий макіяж, одягла чорне вбрання та сонцезахисні окуляри.
Періс Гілтон
Світська левиця перевтілилася у героїню аніме "Сейлор Мун". Зірка обрала спокусливий образ – мініспідницю, топ із корсетом та червоні ботфорти. Також Періс зробила два високі довгі хвостики.
Саша Бо
Блогерка поки не показувала свій образ для святкової вечірки. А от який костюм обрав її старший син, зірка вже продемонструвала. Данило на Геловін перевтілився на пірата.
Злата Мітчелл
Донька телеведучої Ольги Фреймут на Геловін приміряла на себе образ Уми Турман із культової стрічки "Убити Білла". Злата приміряла на себе обтислий комбінезон жовто-чорного кольору. Дівчина розпустила довге волосся. Образ Мітчелл доповнила стриманим макіяжем.
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