Образи зірок на Геловін: Меган Фокс стала Памелою Андерсон, Анна Неплях – персонажем із "Маски"

У ніч проти 1 листопада майже увесь світ святкує Вечір усіх святих, або ж, як це свято зазвичай називають, Геловін.

Зазвичай, мешканці США та Європи фанатіють від свята. Так, люди переодягаються у найрізноманітніші містичні костюми, влаштовують гучні вечірки та збирають солодощі зі словами: "Цукерки або смерть".

З кожним роком все більше українців теж святкують Геловін. Навіть цього року, аби відволіктися від жахливих реалій війни, деякі наважуються переодягнутися у якийсь незвичайний костюм та відпочити.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку перевтілень світових та українських знаменитостей.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Зіркова парочка підготувала епатажний костюм на вечірку. Закохані вирішили перевтілитися на доволі скандальне подружжя Памелу Андерсон та її колишнього чоловіка Томмі Лі. Так, Меган стала яскравою білявкою в обтислій шкіряній сукні, а її бойфренд – брутальним брюнетом у білій майці.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly / Фото: instagram.com/meganfox

Анна Неплях

Знаменитість перевтілилася на популярного персонажа із фільму "Маска". Так, Анна розфарбувала обличчя зеленим кольором та одягла жовтий брючний костюм. Зірка навіть на фотосесії позувала із песиком такої ж породи, що й був у стрічці.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

Гейлі Бібер

Модель цього року для Геловіну обрала романтичний образ. Гейлі одягла квіткову сукню 1999 року. Образ зірки був у рожевих кольорах.

Олександра Заріцька

Співачка опинилася на Геловін у Нью-Йорку. Атмосфера міста надихнула виконавицю теж нарядитися у відповідний образ. Саша зробила собі об'ємну зачіску із кучерів, зробила яскравий макіяж, одягла чорне вбрання та сонцезахисні окуляри.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Періс Гілтон

Світська левиця перевтілилася у героїню аніме "Сейлор Мун". Зірка обрала спокусливий образ – мініспідницю, топ із корсетом та червоні ботфорти. Також Періс зробила два високі довгі хвостики.

Саша Бо

Блогерка поки не показувала свій образ для святкової вечірки. А от який костюм обрав її старший син, зірка вже продемонструвала. Данило на Геловін перевтілився на пірата.

Старший син Саші Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Злата Мітчелл

Донька телеведучої Ольги Фреймут на Геловін приміряла на себе образ Уми Турман із культової стрічки "Убити Білла". Злата приміряла на себе обтислий комбінезон жовто-чорного кольору. Дівчина розпустила довге волосся. Образ Мітчелл доповнила стриманим макіяжем.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

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