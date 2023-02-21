Обстріл Херсона під час промови Путіна: українські зірки відреагували на злочинний удар РФ

Армія РФ завдала чергового нелюдського удару по Херсону, внаслідок якого загинуло п'ятеро людей і 16 отримали поранення.

Українські знаменитості не змогли мовчати про злочинні вчинки країни-терористки, тож показали наслідки удару на весь світ та закликали зупинити РФ.

Юрій Горбунов

Телеведучий поділився на своїй сторінці в Instagram відео з місця подій та звинуватив росіян у геноциді українського народу.

"21 людина сьогодні постраждала від обстрілу Херсона! Люди поспішали по своїх справах, але "русский мир" розпорядився інакше! Все це сталося якраз під час звернення путіна до федеральних зборів, де Захід і Україна, були звинувачені у розв‘язанні війни! Не збори, а з’їзд ЦК КПСС! Ті самі наративи і ті самі звинувачення! Зазеркаля! Це ще один факт геноциду проти Українців! Ще одна папка в суд в Гаазі", - написав Горубнов.

Маша Єфросиніна

Моторошними кадрами з Херсона, від яких стає не по собі, ведуча поділилася у stories, щоб світ бачив злочини РФ.

"Поки ця гнилота виступала перед своїми рабами, її армія обстріляла Херсон. Вбито п'ятеро людей, 16 поранено", - написала телеведуча.

Джамала

Співачка вкотре закликала людей з різних куточків світу поширювати інформацію про терористичні дії кремлівської армії.

"Світ! Поширюйте це! Росія - країна-терорист", - написала Джамала.

Ектор Хіменес-Браво

Колумбійський шеф-кухар назвав росіян "нелюдами" та заявив, що їх ніколи не пробачать.

"Нелюди... Немає їм прощення", - написав Ектор.

Світлана Тарабарова

Співачці особливо боляче бачити кадри з Херсона, адже це її рідне місто.

"Тварі з недокраїни продовжують вбивати людей...", - емоційно висловилася Тарабарова.

Макс Барських

Виконавець також родом з Херсона. У своїх Мережах він звернувся до окупантів та пообіцяв їм покарання за усі зруйновані життя.

"За кожен скоєний злочин ви понесете відповідальність! Кожен нелюд буде знайдений та покараний! Херсоне, тримайся", - написав Барських.

Андрій Бєдняков

Телеведучий приніс свої співчуття родинам усіх загиблих внаслідок ворожого удару по Херсону.

"Росія знову обстріляла Херсон. Зупинка громадського транспорту. П'ятеро загиблих та 16 поранених. Співчуття родинам загиблих", - написав шоумен.

Нагадаємо, що 21 лютого під час промови Путіна росіяни у Херсоні обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема ринок та автобусну зупинку.

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