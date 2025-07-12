Обстріли Львова, Луцька та Чернівців: Ребрик, Монатік й інші відреагували на удари по рідних містах

Дмитро Монатік, наслідки обстрілів України 12 липня, Лілія Ребрик

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Сьогодні, 12 липня, російські війська атакували Україну понад 600-ма засобами повітряного ураження.

Внаслідок нічної атаки значних руйнувань і пошкоджень зазнали Харків, Львів, Луцьк, Чернівці та інші міста. Під вогнем опинилися не лише військові об’єкти, а й цивільна інфраструктура. Є постраждалі та загиблі. Українські знаменитості одразу відреагували на злочини терористів і зробили емоційні заяви у фотоблогу.

Дмтитро Монатік

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"Мій рідний Луцьк... Дорогий Львів... Люди, тримайтеся. Мої співчуття... Сьогодні російські ракети та шахеди атакували міста..." — зі смутком висловився співак.

Реакція зірок на обстріл України 12 липня

Лілія Ребрик

"Це – мої Чернівці. Особливо важко, коли росіяни дістають ще далі. Хочеться, аби було хоч десь в Україні місце, де можна бодай виспатися. Ми всі і всюди — просто ціль атаки.... Дякуємо ППО за ще один день", — написала артистка.

Реакція зірок на обстріл України 12 липня

Ірина Сопонару

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"Сильно страшно. Сильно ненавиджу. Чернівці. Моє рідне, тихе, майже недоторкане. Навіть у Другу світову Чернівці не мотлошили так, як сьогодні. А тепер – є. Приліт. Загиблі. Смерті, яких не мало бути. Сльози, яких не мало бути. І біль, який не минає. Я знаю, що ненависть отруює. Але як не ненавидіти, коли щодня – нові імена вбитих? Коли росія знову і знову доводить, що їхня мета – знищення? Коли ніч перетворюється на пекло, а ранок - на похорон? Це не просто війна. Це терор. Це не просто армія. Це злочинці. Це не просто прильоти. Це геноцид. І мені не соромно за свою ненависть. Бо вона до звіра, що прийшов нас з їсти. І я не хочу бути травою в його пащі. Я хочу, щоб він здох. Слава Україні. Героям слава. І вічна памʼять тим, кого ми сьогодні втратили", — вшанувала пам'ять акторка.

Реакція зірок на обстріл України 12 липня

Христина Соловій

Реакція зірок на обстріл України 12 липня

Наталка Карпа

"От, такі реалії моєї України... Нічка була гучною... Златка (донька – прим. ред.) наче спала в коридорі, але час від часу розплющувала очі і запитувала, чи все добре", — пригадала деталі моторошної ночі виконавиця.

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Реакція зірок на обстріл України 12 липня

Аліна Гросу

"Мої щирі співчуття. Серце розривається", — прокоментувала обстріл рідних Чернівців та інших міст зірка.

Реакція зірок на обстріл України 12 липня

Нагадаємо, нещодавно росія атакувала Київ і вщент розтрощила студію, де свій кліп записували Надя Дорофєєва та Позитив.