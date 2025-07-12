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Обстріли Львова, Луцька та Чернівців: Ребрик, Монатік й інші відреагували на удари по рідних містах
Зірки прокоментували ще одну жахливу ніч обстрілів в Україні.
Сьогодні, 12 липня, російські війська атакували Україну понад 600-ма засобами повітряного ураження.
Внаслідок нічної атаки значних руйнувань і пошкоджень зазнали Харків, Львів, Луцьк, Чернівці та інші міста. Під вогнем опинилися не лише військові об’єкти, а й цивільна інфраструктура. Є постраждалі та загиблі. Українські знаменитості одразу відреагували на злочини терористів і зробили емоційні заяви у фотоблогу.
Дмтитро Монатік
"Мій рідний Луцьк... Дорогий Львів... Люди, тримайтеся. Мої співчуття... Сьогодні російські ракети та шахеди атакували міста..." — зі смутком висловився співак.
Лілія Ребрик
"Це – мої Чернівці. Особливо важко, коли росіяни дістають ще далі. Хочеться, аби було хоч десь в Україні місце, де можна бодай виспатися. Ми всі і всюди — просто ціль атаки.... Дякуємо ППО за ще один день", — написала артистка.
Ірина Сопонару
"Сильно страшно. Сильно ненавиджу. Чернівці. Моє рідне, тихе, майже недоторкане. Навіть у Другу світову Чернівці не мотлошили так, як сьогодні. А тепер – є. Приліт. Загиблі. Смерті, яких не мало бути. Сльози, яких не мало бути. І біль, який не минає. Я знаю, що ненависть отруює. Але як не ненавидіти, коли щодня – нові імена вбитих? Коли росія знову і знову доводить, що їхня мета – знищення? Коли ніч перетворюється на пекло, а ранок - на похорон? Це не просто війна. Це терор. Це не просто армія. Це злочинці. Це не просто прильоти. Це геноцид. І мені не соромно за свою ненависть. Бо вона до звіра, що прийшов нас з їсти. І я не хочу бути травою в його пащі. Я хочу, щоб він здох. Слава Україні. Героям слава. І вічна памʼять тим, кого ми сьогодні втратили", — вшанувала пам'ять акторка.
Христина Соловій
Наталка Карпа
"От, такі реалії моєї України... Нічка була гучною... Златка (донька – прим. ред.) наче спала в коридорі, але час від часу розплющувала очі і запитувала, чи все добре", — пригадала деталі моторошної ночі виконавиця.
Аліна Гросу
"Мої щирі співчуття. Серце розривається", — прокоментувала обстріл рідних Чернівців та інших міст зірка.
Нагадаємо, нещодавно росія атакувала Київ і вщент розтрощила студію, де свій кліп записували Надя Дорофєєва та Позитив.