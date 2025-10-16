Обурена Марія Бурмака розлютилася в поїзді через розмову фанаток "русского міра"

Марія Бурмака / © facebook.com/burmaka.maria

Українська співачка Марія Бурмака поділилася емоційною історією з поїзду, яка довела її до сліз.

Під час подорожі виконавиця опинилася в одному купе з двома жінками старшого віку, які не приховували своєї симпатії до культури РФ. За словами артистки, вона зробила "сусідкам" зауваження та наголосила на тому, що наслідки ворожих обстріли можуть зачепити кожного.

"Сіла в поїзд. Зі мною в купе дві жінки під 70. Російська мова, чай, манери, Достоєвський і ця вся х*рня. Я їм кажу: "Ну як ви можете, ракети ж і на вас летять". А вони мені: "Русский язык на вас не нападал". Плачу в тамбурі. Так мені боляче", — поділилася співачка у Facebook.

Допис Марії Бурмаки / © facebook.com/maria.burmaka

Користувачі Мережі активно підтримали Марію. Прихильники співачки наголошували, що повномасштабне вторгнення не змінює позицій усіх людей, і важливо не брати чужі слова близько до серця.

Згодом артистка видалила допис, щоб уникнути непорозумінь. Артистка пояснила, що не хотіла образити своїх попутниць, а лише поділитися переживаннями. Виконавиця додала, що іноді емоції беруть гору, особливо коли зачіпають тригерні для неї теми: "Насправді я, мабуть, не мала раці. Суспільство поляризоване, і я сама розумію, що треба якось "зшивати", але розділяти. Я не образила жінок, просто сказала їм, що з батьківщини Достоєвського на них летять ракети. Написала емоційно про свої відчуття. Так, я не завжди мудра, правильна, ідеальна. Я жива і життя моє не просте. І деколи здають нерви. Як у всіх нас", — пояснила Марія Бурмака.

Допис Марії Бурмаки / © facebook.com/maria.burmaka

