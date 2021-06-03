Обурена відома акторка пожалілася на "Укрзалізницю": "Ми для вас люди, чи хто"

Римма Зюбіна записала емоційне відео.

Відома українська акторка Римма Зюбіна розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею дорогою до Ужгорода з Києва, куди вона прямувала потягом номер 13.

На своїй сторінці у Facebook артистка розмістила емоційне відео, у якому поділилася, що ж сталося. Коли Зюбіна прибула на станцію, то виявила, що у її потягу сильно смердить фарбою.

"З величезним здивуванням я зрозуміла, що вагон свіжопофарбований і коли ти заходиш всередину, то там все пахне фарбами. У мене таке запитання до представників "Укрзалізниці": чи існують якісь технічні норми коли фарбується вагон і коли людям можна їхати безпечно у цьому вагоні. Я алергик, астматик. І так само зі мною їдуть люди, у яких є свої букети хвороб… Можливо, я доживу до того рівня "Укрзалізниці", який би я хотіла би бачити. Бо це все не безкоштовно і це все існує за наші податки", - сказала у відео Зюбіна.

Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia Поїзд номер 13 фарбою пахне на весь вагон Їхати з 17.11 до 8.40 і дихати цими ароматами? Ми для вас люди, чи хто ? #Укрзалізниця Опубликовано Риммой Зюбіной Среда, 2 июня 2021 г.

Під цим постом представник "Укрзалізниці" попросив акторку надати подробиці про подорож артистки. Чим все закінчилося, наразі невідомо.

Зазначимо, що буквально днями неприємний інцидент з "Укрзалізницею" був у акторки та співачки Анни Трінчер. Так, коли артистка вночі зі своєю командою їхала у зачиненому купе, хтось пробрався до них, пограбував, та зачинив купе.

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