Обурливий тріумф росіян, обіцянка зірки народити і піщаний хробак на сцені: як минув "Оскар-2025"

Сьогодні, 3 березня, відгриміла масштабна церемонія вручення кінонагород "Оскар-2025".

У Лос-Анджелесі зібралося чимало зірок, щоб дізнатися найкращих в кіноіндустрії за минулий рік. Серед номінантів була й Україна, а точніше українська команда та частина іноземної, яка працювала над створенням фільму "Порцелянова війна" про початок повномасштабного вторгнення. На червоний хідник команда взяла з собою песика зі стрічки. Проте, на жаль, омріяну статуетку кіно не вибороло.

Творці фільму "Порцелянова війна" на "Оскарі-2025" / Фото: Getty Images

Тріумфатором вечора став скандальний фільм "Анора". Попри критику за присутність у стрічці акторів-путіністів, її було представлено у шести номінаціях, п’ять з яких принесли перемогу. Зокрема, стрічка була нагороджена Кіноакадемією як "Найкращий фільм" та "Найкраща жіноча роль". Це викликало чимало обурення серед українців, адже це цинічно пропагує російську культуру під час геноциду українців.

Дотепно, що іноземний режисер "Анори", як і головна акторка фільму Майкі Медісон, нагороди присвятили секс-працівницям. Майкі у своїй переможній промові сказала: "Я просто хотіла визнати та вшанувати спільноту секс-працівників. Я й надалі буду підтримувати їх і бути союзником. Усі неймовірні жінки з цієї спільноти, з якими я мала честь зустрітися, були одним із найяскравіших моментів усього цього досвіду".

Майкі Медісон на Оскар 2025 / Фото: Associated Press

Водночас як на червоному хіднику, так і на сцені можна було помітити декілька жестів у бік підтримки України. Наприклад, сценарист драми "Конклав" висловив солідарність синьо-жовтою брошкою на піджаку, а акторка Деріл Ганна – зворушила промовою з вигуком "Слава Україні!".

Пітер Строхан на "Оскарі-2025" / Фото: Associated Press

Деріл Ганна на "Оскарі-2025" / Фото: Associated Press

Також увагу українців привернула сценка, яку під час прямої трансляції "Оскару-2025" розіграли ведучий Конан О'Браєн і актор Адам Сендлер. За режисерським задумом Адам у шортах, сорочці та кофтині сидів у залі серед зірок у вишуканих вечірніх вбраннях. До нього звернувся ведучий і запитав, чому він обрав такий костюм.

У Мережі припускають, що цим самим шоумени зробили відсилку до скандальної зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа, коли останній дорікнув лідеру України відсутність костюму. Тим паче наприкінці Сендлер у синій кофті підійшов до Тімоті Шаламе у жовтому костюмі та нагадав українську символіку, що нібито ще більше підтвердило здогадки про такий недолугий жарт.

Адам Сендлер і Тімоті Шаламе на "Оскарі-2025" / Фото: Associated Press

Протягом церемонії також було декілька музичних виступів. Зокрема, одним з перших своїм виступом запалив ведучий Конан О'Браєн. Шоумен заспівав про затягування часу на "Оскарах", за що дуже часто прилітає хейт. До свого номеру він залучив актора у костюмі "Дедпула" та посадив величезного піщаного хробака з "Дюни: Частина друга" за піаніно для більшої комічності номеру.

Конан О'Браєн на "Оскарі-2025" / Фото: Associated Press

Конан О'Браєн на "Оскарі-2025" / Фото: Associated Press

Також Конан висміяв присутню у залі Карлу Софію Гаскон, яка опинилася в епіцентрі скандалу "Оскара-2025" через расизм, антисемітизм та інші некоректні висловлювання в архівних дописах в Х. Ведучий з гумором звернувся до неї та пригадав минулорічного ведучого: "Карла, якщо ти збираєшся твітнути про "Оскар", пам’ятай: мене звати Джиммі Кіммел".

Карла Софія Гаскон

Своїм чуттєвим співом протягом ночі підкорювали Аріана Гранде та Синтія Еріво, які на початку виконали пісні з мюзиклу "Wicked: Чародійка". До того ж чимало пісень інших виконавців пролунало як пам'ять про тих оскароносних зірок, які пішли з життя.

Виступ зірок "Wicked: Чародійка" на "Оскарі-2025" / Фото: Associated Press

Сама ж кінопремія також не забувала дякувати за подвиги пожежникам, які безупинно боролися з масштабними загоряннями у Лос-Анджелесі. Одна з груп рятувальників навіть вийшла на сцену.

Конан О'Браєн з групою пожежників на "Оскарі-2025" / Фото: Associated Press

Сльози на церемонії викликала переможниця номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" Зої Салданья ("Емілія Перес"). Під час емоційної промови вона подякувала не лише команді, але й мамі, яка була присутня у залі й віддала належне бабусі, яка завжди пророкувала їй успіх в акторстві: "Я горда дитина батьків-іммігрантів, з мріями, гідністю та працьовитими руками".

Із не менш зворушливою промовою на сцену після перемоги вийшов найкращий актор другого плану Кіран Калкін. Крім подяки усім причетним, він також звернувся з особливим нагадуванням до дружини. Як виявилося, обраниця пообіцяла Кірану народити ще одну дитину в разі перемоги.

Кіран Калкін з дружиною на "Оскарі-2025" / Фото: Associated Press

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua слідкувала за перебігом подій на церемонії премії "Оскар-2025" та вела текстову трансляцію, де ділилася найцікавішими моментами.

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