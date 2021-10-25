Очевидці про те, як Алек Болдвін випадково вбив Галину Гатчінс: "Він репетирував"

Члени знімальної групи розповіли подробиці трагічного інциденту.

Очевидці випадкового вбивства актором Алеком Болдвіном операторки Галини Гатчінс розповіли подробиці того фатального дня.

За свідченнями другого оператора Ріда Рассела та режисера Джоела Соузи, якого теж було поранено, Болдвін репетирував сцену. Він сидів на церковній лаві і тренувався витягати пістолет дулом до камери. Перш ніж актору дали пістолет, його запевнили, що патрони у ньому холості. Тож Болдвін вистрілив, нічого не підозрюючи, пише DailyMail.

Алек Болдвін за мить після трагедії

У момент вистрілу Соузи стояв позаду Гатчінс та дивився на Болдвіна через її плече. Режисер пригадує, що він почув звук, схожий на ляскіт, а потім - гучний тріск.

Куля потрапила Галині Гатчінс у груди, вона схопилася за поранене місце, відсахнулась назад і сказала, що не відчуває ніг. Їй допомогли опуститися на землю.

Галина Гатчінс / instagram.com/halynahutchins

Згідно з інформацією, вказаною в ордері на обшук, асистент режисера передав Болдвіну пістолет, стверджуючи, що він "холодний", не підозрюючи, що в патроннику є бойові патрони. До цього зброя пройшла повз руки "недосвідченої" зброярки Ганни Гутьєррес-Рід.

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