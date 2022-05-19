"Очікуємо, коли в Росії упаде фашизм": відомий британський гурт відмовився від концертів в РФ

"Очікуємо, коли в Росії упаде фашизм": відомий британський гурт відмовився від концертів в РФ

Все більше й більше світових знаменитостей відмовляються від концертів у країні-агресорці Росії, натомість виражають свою солідарність з Україною.

Цього разу відомий британський гурт Pet Shop Boys скасував свої концерти в РФ, які були заплановані на літо.

Як пояснили музиканти, вони багато разів раніше були в Росії, й пісні писали з російської тематику. Та після подій 24 лютого, коли російські військові вороже вторглися на територію суверенної країни, виконавці не хочуть їздити до країни-агресорки.

"2009 року ми розпочали наше світове турне Pandemonium у Санкт-Петербурзі. Ми багато разів відвідували Росію і писали пісні з російською тематикою та впливами. Зараз неможливо уявити, щоб ми могли там побувати чи виступити", - зазначили музикани.

Разом з тим, артисти говорять, що зможуть приїхати до Росії лише тоді, коли там упаде фашизм, а кримінальні політики постануть перед правосуддям.

"Але ми з нетерпінням очікуємо того дня, коли фашизм в Росії зазнає краху, кримінальні політики постануть перед правосуддям, почнуть говорити правду, РФ не буде нападати на сусідні країни, і народиться нова Росія. Сподіваюся, ми ще будемо поруч, щоб побачити це", - написали музиканти.

Зазначимо, Pet Shop Boys - англійський музичний попгурт, який існує від 1981 року. За свою кар’єру учасники колективу написали чимало відомих пісень, серед яких Rent, It`s A Sin, Domino Dancing, So Hard та інші.

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