Поки Росія обстрілює Україну, одесит Джиган святкує день народження з тортом у вигляді ракети

Виконавець Джиган, справжнє ім'я якого Денис Устименко, нещодавно відсвяткував 37-річчя.

Та на святі не обійшлося без конфузів. Репер, який жодного слова не сказав про війну в Україні та продовжує жити та заробляти в країні-агресорці Росії, черговий раз блиснув інтелектом.

На свій день народження Джиган підготував незвичайний торт – у вигляді ракети. Вчинок репера – цинічний, особливо тоді, коли Росія щодня обстрілює Україну. І по рідній Одесі Дениса країна-агресорка теж випускає ракети.

Відео, де Джиган святкує день народження, опублікував у своєму Instagram ведучий та журналіст Дмитро Гордон.

"Поки Одесу обстрілюють орки, одесит репер Джиган весело святкує день народження з тортом у вигляді ракети", - підписав відео Гордон.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни в Україні репер Джиган жодного слова не вимовив про те, що Росія напала на незалежну країну. Натомість виконавець продовжував веселитися, відпочивати та поводитися так, ніби нічого не відбувається.

Нагадаємо, не лише Джиган зайняв таку позицію щодо війни. Уродженка Одеси Регіна Тодоренко також вирішила мовчати. Коли її українські прихильники очікували від неї підтримки, співачка, яка живе в РФ, вирішила поводитися так, ніби жодної війни немає.

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