Одеський міжнародний кінофестиваль 2025: які фільми стали найкращими й розміри грошових призів

У Києві завершився 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який тривав від 24 вересня по 4 жовтня та зібрав понад сотню фільмів із різних країн. На урочистій церемонії закриття організатори оголосили переможців престижних номінацій.

Так, головний приз "Найкращий європейський повнометражний фільм" отримала стрічка "Шість днів навесні" (Six jours ce printemps-là, Франція–Люксембург–Бельгія, режисер Жоакім Лафосс). Автор фільму-переможця забрав додому статуетку "Золотий Дюк".

Спеціальний диплом Міжнародного журі дістався українському режисеру Павлу Острікову за роботу "Ти — космос". Саме ця картина за результатами глядацького голосування здобула й Гран-прі фестивалю. Режисер отримав почесну нагороду та грошову премію у розмірі 75 тисяч гривень.

У національному документальному конкурсі перемогу здобув фільм "Простий солдат" режисерів Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса, який також отримав статуетку "Золотий Дюк" і 75 тисяч гривень. А Міжнародна федерація кінопреси (FIPRESCI) відзначила роботу ще й дипломом за найкращий український документальний фільм.

Водночас спеціальні дипломи журі дісталися стрічкам "Татова колискова" і "Музика буття". У межах індустрійної секції "Film Industry Office" журі також відзначило одразу кілька проєктів. У секції "Development" по 40 тисяч гривень отримали "Золоті лосини" режисера Аркадія Непиталюка та "Заплутані" режисера Івана Орленка. У секції "Work in Progress" переможцем став фільм "Кожна смерть зменшує мене", який отримав 80 тис. грн.

Крім того, цьогоріч було названо переможців "MEGOGO AI Film Fest", де кіномитці експериментували зі штучним інтелектом. Гран-прі виборов Євген Чернишов за фільм "Сеанс у психолога". Загальний призовий фонд кінофестивалю сягнув 640 000 гривень.