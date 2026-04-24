Одягнувся у священника і роздавав напої з "іконами": Івана Люленова звинуватили у богохульстві

Іван Люленов

Реклама

Відомий співак та гуморист родом із Молдови Іван Люленов нарвався на гучну критику та звинувачення у богохульстві.

Так, днями виконавець у Києві представив нову пісню "Ікона". Артист зробив це на закритій зустрічі в одному зі столичних барів. Вечір минув у релігійній тематиці. У закладі були вітражі, на яких зображені людські пороки, сам Іван Люленов одягнувся священником та роздавав гостям коктейлі "Ікона". До келиху з напоєм артист клав зображення, що за виглядом нагадували "ікони".

Кадр із презентації пісні Івана Люленова

Проте вірян неабияк обурило це дійство. Зокрема, шоу, влаштоване Іваном Люленовим, прокоментували священник Василь Кінах та його дружина Софія у своєму Tik Tok. Вони зазначили, що така поведінка є неабияк обурливою та ображає вірян.

Реклама

"Це перетнуло всі межі! Він одягається в образ священника, ікона, на якій він себе малює і кладе до стакану, рота. Дорогі християни, якщо це дійство вас образило так само як і нас, нам потрібно діяти. Ви розумієте, що об нас витерли ноги? Кожному священнику плюнули в лице", - йдеться в повідомленні подружжя.

Кадр із презентації пісні Івана Люленова

У коментарях користувачі підтримали позицію священника та його дружини. Юзери зазначили, що така поведінка Івана Люленова має вигляд богохульства. Проте знайшлися й ті, хто підтримав виконавця.

Дуже сумно, люди не усвідомлюють, що роблять.

Не образило! Хай робить, що хоче. Я вірю в Бога, і віра інших мене не цікавить. Не вам його судити, не вам його вчити.

Мені не подобається таке богохульство!

Не образило!

Сам Іван Люленов вже теж прокоментував скандал, який розгорівся довкола нього. Артист запевнив, що з повагою ставиться до релігії та вірян. Співак зазначив, що його пісня жодним чином не пов'язана з релігійною тематикою. Водночас виконавець обурився гейтом, з яким стикнувся.

Коментар Івана Люленова

"Я з повагою ставлюсь до релігії і до людей, що вірують. Те, що деякі написали в коментарях "гидота", "богохульство", "грішники" і так далі - не надихає, а лякає. Це агресивно і провокує на конфлікт. Я проти, бо мої наміри світлі, і Бог це знає. Пісня "Ікона" не пов'язана з Богом. "Ікона" використовується виключно як опис жіночої краси", - прокоментував співак.