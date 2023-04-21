Один з братів Борисенків прокоментував чутки про свою сексуальну орієнтацію: "Мені не стать важлива"

Учасник популярного у 2000-х дуету, який складався з братів-близнюків Борисенків Володимир Борисенко відверто прокоментував чутки про свою сексуальну орієнтацію.

Подейкують, що Вова – бісексуал, та надає перевагу як жінкам, так і чоловікам. У програмі "Слава+" Борисенко зазначив, що не відносить себе до бісексуалів, проте наголосив, що стать для нього не важлива:

"Я дивлюсь на людину. Я не дивлюсь на неї через призму сексуальності. Мені цікава людина, як людина. Її інтелектуальна складова, емоційна, філософська. А сексуальна – це вже коли буде запит", - прокоментував артист.

Також він зізнався, що мав розмову про свою орієнтацію з ексдружиною, співачкою Любою Юнак, відомою під псевдонімом Лавіка.

"Ми з Любою багато говорили про це. Ми з нею говорили про те, що так багато різних людей, і до тебе залицяються, і до мене залицяються. І це чоловіки. Давай розберемося: ти – гей? Кажу: "Ні". "Ти – бісексуал?". Кажу: "Ну, в принципі можливо". Бо мені подобаються люди. Я не відчуваю різниці статі. Тобто, мені не стать важлива. Мені важлива людина. Мені неважлива наявність сексу. Мені важлива емоційна та партнерська складова. Щоб у людей був взаємозв'язок", - пояснив Володимир.

Олександр Борисенко (ліворуч) та Володимир Борисенко з Лавікою (праворуч) / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Водночас, співак підкреслив, що не відчуває себе бісексуалом і не може сказати, що він такий.

Нагадаємо, що Володимир Борисенко та Лавіка були одружені півроку. Закохані зіграли весілля 2018-го, та вже за півроку оголосили про своє розлучення. Як зізнавався Борисенко, розрив йому дався складно, а ініціаторкою розлучення стала Лавіка.

Читайте також: