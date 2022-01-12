Самотня Злата Огнєвіч пострибала на тлі водоспаду в Африці і привітала себе з 36-річчям

Самотня Злата Огнєвіч пострибала на тлі водоспаду в Африці і привітала себе з 36-річчям

Артистка зустрічає день народження у теплих краях.

Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч сьогодні святкує день народження.

Зірці виповнилося 36 років. Як відомо, свято артистка зустрічає у Африці, куди поїхала у відпустку. Звідти Злата поділилася яскравими фото, зробленими на тлі мальовничих пейзажів.

Огнєвіч влаштувала собі імпровізовану фотосесію на фоні водоспаду, також під час знімань компанію виконавиці склала ящірка.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

Під постом з численними яскравими фото Злата залишила собі послання і привітання:

"Послання собі: "Дівчинко моя, я пропоную тобі набагато цікавішу гру, ніж танці з чоловіками. Я пропоную тобі гру під назвою життя. Грай, створюй свої правила і частіше змінюй їх, коли пройдеш на наступний рівень. Пізнавай себе і пізнавай людей, визнавай внесок кожної людини у твоє повсякденне життя. Не бійся туманів і дощів, бійся перетворитися на пустелю. Згадай, про що так сильно мріяла в дитинстві та втілюй: яскраво, зухвало, сильно, сміливо! Всі можливості відкриті, так багато ще є версій тебе, обирай будь-яку і живи! Життя надто прекрасне, щоб проводити його в темряві та смутку, лети на світло! Неосяжний світ належить Тобі, а ти – належиш світові, зараз і назавжди", - написала Огнєвіч.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

Шанувальники, своєю чергою, побажали своїй кумирці зустріти справжнє кохання і людину, яка її зрозуміє і підтримає у будь-якій ситуації. Як відомо, у фіналі "Холостячки-2" Злата Огнєвіч обрала підприємця Андрія Задворного. Однак за півтора місяці чоловік покинув Злату.

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