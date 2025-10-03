- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 339
- Час на прочитання
- 2 хв
Одіозна Анна Нетребко в Румунії поплатилася за підтримку політики Росії та антиукраїнську позицію
Виступ скандальної оперної співачки скасували.
Одіозна російська оперна співачка Анна Нетребко поплатилась за підтримку загарбницької політики Росії та антиукраїнську позицію.
Скандальна виконавиця мала виступити в Румунії з Трансільванським філармонічним оркестром у місті Клуж-Напока. Ба більше, Нетребко ще й мали вручити звання Почесного доктора Національної музичної академії імені Георге Діми. Однак такі заплановані почесті викликали шквал обурення серед активістів, адже у виконавиці доволі неоднозначна позиція щодо України та розв'язаної Росією війни.
Врешті, за справу взялося українське МЗС. Посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями, а також залучало представників громадянського суспільства. У підсумку виступ Нетребко та вручення їй звання врешті скасували.
"Скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані "культурно-мистецькі заходи". Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора", - йдеться в повідомленні МЗС України.
Зазначимо, в Анни Нетребко доволі неоднозначна позиція щодо України. Співачка була довіреною особою путіна на так званих виборах. 2014 року артистка переказувала гроші на відновлення донецького театру та фотографувалася з прапором "новоросії". Коли почалася повномасштабна війна, Анна Нетребко дотримувалась мовчання. Утім, під громадським тиском у березні все ж таки опублікувала в Facebook допис із засудженням війни. Щоправда, співачка продовжувала намагатися всидіти на двох стільцях, адже не називала Росію агресоркою і запевняла, що не є зрадницею своєї батьківщини.
Вочевидь, цей допис артистці не допоміг. Театр Metropolitan Opera розірвав із нею всі зв'язки. А от Королівський оперний театр у Лондоні нещодавно дав зелене світло на виступ росіянки. Перша леді України Олена Зеленська розкритикувала це рішення і пояснила, чим воно небезпечне.