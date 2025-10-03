Одіозна Анна Нетребко в Румунії поплатилася за підтримку політики Росії та антиукраїнську позицію

Анна Нетребко / © Associated Press

Одіозна російська оперна співачка Анна Нетребко поплатилась за підтримку загарбницької політики Росії та антиукраїнську позицію.

Скандальна виконавиця мала виступити в Румунії з Трансільванським філармонічним оркестром у місті Клуж-Напока. Ба більше, Нетребко ще й мали вручити звання Почесного доктора Національної музичної академії імені Георге Діми. Однак такі заплановані почесті викликали шквал обурення серед активістів, адже у виконавиці доволі неоднозначна позиція щодо України та розв'язаної Росією війни.

Врешті, за справу взялося українське МЗС. Посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями, а також залучало представників громадянського суспільства. У підсумку виступ Нетребко та вручення їй звання врешті скасували.

Анна Нетребко / © Associated Press

"Скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані "культурно-мистецькі заходи". Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Зазначимо, в Анни Нетребко доволі неоднозначна позиція щодо України. Співачка була довіреною особою путіна на так званих виборах. 2014 року артистка переказувала гроші на відновлення донецького театру та фотографувалася з прапором "новоросії". Коли почалася повномасштабна війна, Анна Нетребко дотримувалась мовчання. Утім, під громадським тиском у березні все ж таки опублікувала в Facebook допис із засудженням війни. Щоправда, співачка продовжувала намагатися всидіти на двох стільцях, адже не називала Росію агресоркою і запевняла, що не є зрадницею своєї батьківщини.

Анна Нетребко з диктатором путіним / © Associated Press

Вочевидь, цей допис артистці не допоміг. Театр Metropolitan Opera розірвав із нею всі зв'язки. А от Королівський оперний театр у Лондоні нещодавно дав зелене світло на виступ росіянки. Перша леді України Олена Зеленська розкритикувала це рішення і пояснила, чим воно небезпечне.