Вуді Аллен / © Associated Press

Реклама

Американський кіноактор і режисер Вуді Аллен зганьбився новою витівкою — з’явиться на Московському кінофестивалі, та ще й буде одним із хедлайнерів.

Раніше одіозний режисер сяяв на червоних доріжках «Оскара», а після низки серйозних секс-скандалів тепер братиме участь у кінофестивалі в країні-агресорці РФ. Не цурається голлівудський режисер і компанії — планується, що він буде спілкуватися на сцені з путіністом Федором Бондарчуком.

До слова, у США Вуді Аллен зараз нерукоподатний. Річ у тім, що він перебуває в епіцентрі скандалів через звинувачення в домаганнях, шлюб із названою донькою. Утім, до РФ режисера з такою репутацію залюбки покликали, а він, зі свого боку, погодився взяти участь у публічному заході в країні-агресорці.

Реклама

Вуді Аллен / © East News

Окрім Аллена, до Москви завітає сербський режисер Емір Кустуріца, відомий своєю проросійською позицією, та актор Марк Дакаскос, який прославився роллю антагоніста у фільмі «Джон Вік 3». Організатори хизуються «міжнародністю» фестивалю й додають, що серед гостей — представники Китаю, Саудівської Аравії, Індії, Ірану та Єгипту.

Чому Вуді Аллен «скандальний»

Вже три десятиліття режисер перебуває в центрі секс-скандалів: звинувачення у домаганнях до названої доньки Ділан, шлюб з названою дочкою Сун-І, судові процеси та нескінченні публічні викриття. Скандал протягом 30 років фактично зруйнував його репутацію.

Нагадаємо, нещодавно зірка «Рабині Ізаури», яка захоплювалася Києвом, обурила приїздом до Москви. Акторка разом із сином вирішила влаштувати тур Росією.