"Одна перемога є, працюємо далі": Притула назвав суму, яку зібрав для ЗСУ під час фіналу "Євробачення-2022"

Це неймовірно! Дякую вам за цей вечір, твіттеряни! 2,5 млн уже, і це тільки мої картки. Без крипти і фонду. Поки що. Повну суму напишу завтра. #KalushOrchestra, ви розірвали!!! Українці, ВИ НЕЙМОВІРНІ!

Одна перемога є, працюємо далі@Eurovision thank you for your support