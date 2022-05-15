"Одна перемога є, працюємо далі": Притула назвав суму, яку зібрав для ЗСУ під час фіналу "Євробачення-2022"

"Одна перемога є, працюємо далі": Притула назвав суму, яку зібрав для ЗСУ під час фіналу "Євробачення-2022"

Відомий телеведучий та шоумен Сергій Притула вирішив цьогоріч самостійно вирішив коментувати фінал "Євробачення-2022".

Разом з тим знаменитість вирішив під час свого спіча збирати кошти на допомогу ЗСУ.

Під час трансляції фіналу "Євробачення-2022" Сергію Притулі вдалося зібрати чималу суму. Лише на його картки користувачі задонатили 2,5 млн гривень. Утім, сума набагато більша, адже шоумен ще не рахував кошти переказані у крипті та на фонд.

Вся сума буде відправлена на допомогу ЗСУ.

"Це неймовірно! Дякую вам за цей вечір! 2,5 млн уже, і це тільки мої картки. Без крипти і фонду. Поки що. Повну суму напишу завтра. Kalush Orchestra, ви розірвали! Українці, ви неймовірні! Одна перемога є, працюємо далі", - написав Притула у Twitter.

Це неймовірно! Дякую вам за цей вечір, твіттеряни! 2,5 млн уже, і це тільки мої картки. Без крипти і фонду. Поки що. Повну суму напишу завтра. #KalushOrchestra, ви розірвали!!! Українці, ВИ НЕЙМОВІРНІ!

Одна перемога є, працюємо далі@Eurovision thank you for your support — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 14, 2022

Зазначимо, цьогоріч переможцями міжнародного пісенного конкурсу стали українці - Kalush Orchestra. У сумі вони отримали найбільшу кількість балів від глядачів та суддів.

Читайте також: