"Одна живодерить, інша рже": Єфросиніна перепросила після скандалу з Мартиновською — що відповіли українці

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

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Українська ведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна перепросила за скандальне інтерв’ю з кулінарною експерткою Ольгою Мартиновською. Українці різко відреагували на її слова.

Вже тривалий час не вщухає скандал довкола інтерв’ю Ольги Мартиновської, прем’єра якого відбулась на YouTube-каналі Маші Єфросиніної 11 червня. Українців обурило зізнання кулінарної експертки та реакція на це самої ведучої. Спочатку Маша Єфросиніна прокоментувала скандал і пояснила свою позицію, а це ж вирішила перепросили. Їй доволі різко відповіли.

Чому довкола інтерв’ю Ольги Мартиновської виник скандал та чому критикували саму Машу Єфросиніну

11 червня на YouTube-каналі Маші Єфросиніної вийшло інтерв’ю з Ольгою Мартиновською. Під час розмови вони зачепили тему дитинства. Ольга Мартиновська видала, що була «шибайголовою» і навіть навели приклади, що саме мала на увазі — «кидала котів через дах» та «прив’язувала петарди до їхніх хвостів». При тому, ці історії вона розповідала з усмішкою.

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Дата публікації 10:31, 12.06.26 Кількість переглядів 394 Ольга Мартиновська шокувала жорстокими витівками з тваринами у дитинстві: її гнівно розкритикували

Такі слова кулінарної експертки відверто шокували. Українці розцінили це як жорстке поводження з тваринами.

Дісталось й Маші Єфросиніної. Обурила реакція ведучої на слова Ольги Мартиновської, оскільки вона реагувала на ці історії зі сміхом та не зробила жодних зауважень.

Перша реакція Маші Єфросиніної на скандал

Коли у Мережі почав розгортатися гучний скандал, Маша Єфросиніна опублікувала допис із поясненням. Ведуча назвала зізнання Ольги Мартиновської про «кидання котів через дах» та «прив’язування петард до їхніх хвостів» невдалою гіперболою, а не реальною історією з дитинства. За її словами, ані вона, ані кулінарна експертка не підтримують жорстоке поводження з тваринами. При цьому цей фрагмент був видалений з інтерв’ю.

Перша реакція Маші Єфросиніної

Нова реакція Маші Єфросиніної на скандал та її вибачення

Врешті, ведуча знову вирішила прокоментувати скандал, і цього разу вона перепросила та визнала свої помилки. У дописі в Threads, що був опублікований 18 червня, знаменитість наголосила, що мала б під час розмови перервати Ольгу Мартиновську та вказати їй, що це не є нормою.

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Також Маша Єфросиніна зазначила, що мала б вирізати цей фрагмент. Окрім того, вона вважає свою першу реакцію некоректною. Ведуча наголосила, що визнала помилки, за що тепер перепрошує.

«Я визнаю, що припустилася кількох помилок, яких одразу не зрозуміла. Перша — під час розмови я не перервала Ольгу чітко і не наголосила, що так поводитися з тваринами неприпустимо. Це треба було зробити одразу. Друга — у випущеному інтерв’ю залишився цей фрагмент. Третя — ми вирізали його після перших реакцій, але до цього дали некоректне пояснення. І четверта– мій коментар, апелювання до гіперболи та іншого теж були далекими від реального розуміння проблеми», — прокоментувала ведуча.

Допис Маші Єфросиніної

Як українці відповіли Маші Єфросиніній після її вибачень

У Мережі доволі різко відреагували на вибачення Маші Єфросиніної. Ведучій пригадали її першу реакцію на зізнання Ольги Мартиновської, мовляв, тоді зі сміхом вона «показала своє обличчя». Також знаменитості вказали на те, що вона мала б одразу перепросити. І цю нову заяву в Мережі назвали, як спробу відбілити репутацію.

Реакція на вибачення Маші Єфросиніної

Реакція на вибачення Маші Єфросиніної

Реакція на вибачення Маші Єфросиніної

Реакція на вибачення Маші Єфросиніної

Реакція на вибачення Маші Єфросиніної

Реакція на вибачення Маші Єфросиніної

Реакція на вибачення Маші Єфросиніної

Реакція на вибачення Маші Єфросиніної

Нагадаємо, нещодавно й сама Ольга Мартиновська знову спробувала виправдатися перед підписниками, зробивши нову заяву. Українці їй відповіли на це.

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