Одне з ранкових шоу на каналі "1+1 Україна" припиняє свою роботу

Ранковий проєкт вихідного дня телеканалу "1+1 Україна" "Сніданок.Вихідний" оголосив про припинення роботи.

Глядачі зустрічали ранки вікендів разом із проєктом протягом 7 років та 7,5 сезонів поспіль. У прямому ефірі зі студії працювали ведучі Валентина Хамайко, Олександр Попов, а пізніше до них доєднався Ігор Циганик.

Команда проєкту заявляє, що не прощається із ведучими, які продовжать співпрацю зі "Сніданком з 1+1".

"Ми дуже вдячні усій творчій команді та ведучим "Сніданку. Вихідний" за чудові суботні та недільні ранки, які ми провели разом. Проте турбулентний час диктує нам необхідність бути гнучкими, приймати часом складні рішення. Але ми не прощаємось із глядачами та сподіваюсь зустрінемось у нових форматах", - прокоментував генпродюсер "1+1 Україна" та директор телевізійного бізнесу Максим Кривицький.

Ведучі "Сніданку.Вихідний" Валентина Хамайко та Олександр Попов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведучі ранкових шоу на "1+1 Україна" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Останній ефір ведучі "Сніданку. Вихідного" проведуть 31 грудня 2023 року в компанії четвірки ведучих "Сніданку з 1+1".

"Безперечно "Сніданок.Вихідний" став нашою другою родиною. Вважаю, ми були класною командою разом з Олександром Поповим та Ігорем Цигаником. "Сніданок" давав мені яскраві фарби і емоції. Це місце, де я могла забути про рутину, де я відчувала підтримку, радість, увагу і турботу. І я відчувала, як ми дарували такі ж емоції нашим глядачам. Але на цьому ми не прощаємось, і зустрінемось в ефірі "Сніданку з 1+1", - прокоментувала Валентина Хамайко.

Ведучі "Сніданку.Вихідний" Валентина Хамайко та Олександр Попов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведучі "Сніданку. Вихідний" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, "Сніданок. Вихідний" – інформаційно-розважальний проєкт, який виходив на телеканалі "1+1", а згодом на "1+1 Україна” від 2 квітня 2016 року. Кожні вихідні глядачі зустрічали з улюбленими ведучими, які у прямому ефірі розповідали про актуальні теми, культурні новинки, цікаві події для всієї сім'ї, корисні побутові лайфхаки, готували смачні та корисні страви та спілкувались із гостями студії.

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