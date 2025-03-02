Однорічний син Віталія Козловського захворів: "Грип дуже лютий"

Однорічний син українського співака Віталія Козловського захворів.

Про це дружина виконавця – піарниця Юлія Бакуменко – розповіла в Instagram-stories. Вона поділилася, що спочатку симптоми хвороби з'явилися в неї. Врешті, тест підтвердив, що в неї грип. Хвороба не оминула й однорічного Оскара.

Юлія Бакуменко говорить, що грип зараз просто лютує, тож вона одразу звернулася за допомогою до лікарів. Медики призначили Оскару противірусні та жарознижувальні.

"Другий день Оскар хворіє. Оскільки в родині грип, підтверджений тестом, то і в нього зрозуміло що. Зараз грип дуже лютий, і лікарка порекомендувала, що просто симптоматичне лікування – це надовго і з ризиком ускладнень", - поділилася Юлія Бакуменко.

Син Віталія Козловського захворів / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Зазначимо, самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Те, що допомагає іншим, може не допомогти вам! Тож, у разі виявлення симптомів хвороби, одразу звертайтеся до лікарів!

Нагадаємо, нещодавно синові Віталія Козловського виповнився рочок. З нагоди свята Юлія Бакуменко показувала перше фото Оскара, яке було зроблене в пологовому одразу після його народження.

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