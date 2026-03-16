Одразу два переможці в одній номінації і відмова Шона Пенна забирати нагороду: як минув "Оскар-2026"

Шон Пенн проігнорував "Оскар-2026" / © Associated Press

У ніч проти 16 березня у Лос-Анджелесі відгриміла урочиста кінопремія "Оскар-2026".

Захід традиційно відбувся у театрі Долбі. Тріумфатором року став фільм "Одна битва за іншою" від режисера Пола Тома Андерсона. Саме ця картина забрала шість статуеток. Далі за кількістю перемог лідирує стрічка "Грішники", у якої чотири нагороди.

Та церемонія "Оскара" приковувала увагу не лише цим. Хоч і цьогоріч минулось без епічних інцидентів, як от голий Джон Сіна на сцені чи бійка Вілла Сміта, та тим не менш американський актор та режисер Шон Пенн вирішив проігнорувати захід, хоча й став лауреатом. А в одній із категорій взагалі було одразу два переможці. Тож, пропонуємо дізнатися, чим дивував "Оскар-2026".

Другий рік поспіль захід вів американський гуморист Конан О'Браєн. Потішити жартами від однозначно вміє. Зокрема, ведучий підколов одного з номінантів Тімоті Шаламе за його неоднозначні висловлювання про оперу та балет. О'Браєн жартував, що добре, що хоча б джазу не дісталось.

Окрім того, ведучий підіймав важливу тему вплив штучного інтелекту, що особливо гостро стоїть в кіноіндустрії. До речі, від 2029 року "Оскар" транслюватимуть на YouTube безкоштовно. У ведучого й на цю тему знайшлося, що сказати. Він пожартував, що користувачам без преміум підписки буде несолодко, адже доведеться дивитися чимало реклами.

А тепер що стосується переможців. У номінації "Найкращий фільм" перемогла стрічка "Одна битва за іншою", "Найкраща жіноча роль" – Джессі Баклі, "Найкраща чоловіка роль" - Майкл Б. Джордан.

До речі, цьогоріч трапилось таке, чого на "Оскарі" майже ніколи не буває. У номінації "Найкращий короткометражний фільм" одразу два переможці. Так, статуетку отримали творці картини "Співаки", а також "Двоє людей обмінюються слиною". Так сталось через те, що фільми вибороли однакову кількість голосів від членів Американської академії кіномистецтв. Тож, у цій номінації майже нічия.

Були моменти на церемонії, що неабияк обурили. У категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогла картина "Містер Ніхто проти Путіна". Це стрічка створена росіянами і про росіян. Зокрема, у фільмі розповідається, як російським дітям нав'язується пропаганда в школі. Критики переконані, що картина просуває наратив про "хороших росіян". До речі, коли всі лауреати на "Оскарі" розмовляли англійською, то ж творець картини "Містер Ніхто проти Путіна" не став вчити промову, а видав її російською.

А от американський актор та режисер Шон Пенн, який став лауреатом у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану", проігнорував церемонію. З чим це пов'язано – невідомо. Проте раніше актор говорив, що бойкотуватиме "Оскар". Про це артист повідомляв 2022 року, коли президенту Володимиру Зеленському не дозволили виступити з промовою на урочистій церемонії.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку "Оскара-2026". Тож, за посиланням можна більш детально ознайомитися, як минула церемонія.