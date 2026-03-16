ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
312
Час на прочитання
3 хв

Одразу два переможці в одній номінації і відмова Шона Пенна забирати нагороду: як минув "Оскар-2026"

Нарешті стало відомо, хто став лауреатом найпрестижнішої премії у світі кіно.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Шон Пенн проігнорував "Оскар-2026"

Шон Пенн проігнорував "Оскар-2026" / © Associated Press

У ніч проти 16 березня у Лос-Анджелесі відгриміла урочиста кінопремія "Оскар-2026".

Захід традиційно відбувся у театрі Долбі. Тріумфатором року став фільм "Одна битва за іншою" від режисера Пола Тома Андерсона. Саме ця картина забрала шість статуеток. Далі за кількістю перемог лідирує стрічка "Грішники", у якої чотири нагороди.

Та церемонія "Оскара" приковувала увагу не лише цим. Хоч і цьогоріч минулось без епічних інцидентів, як от голий Джон Сіна на сцені чи бійка Вілла Сміта, та тим не менш американський актор та режисер Шон Пенн вирішив проігнорувати захід, хоча й став лауреатом. А в одній із категорій взагалі було одразу два переможці. Тож, пропонуємо дізнатися, чим дивував "Оскар-2026".

Другий рік поспіль захід вів американський гуморист Конан О'Браєн. Потішити жартами від однозначно вміє. Зокрема, ведучий підколов одного з номінантів Тімоті Шаламе за його неоднозначні висловлювання про оперу та балет. О'Браєн жартував, що добре, що хоча б джазу не дісталось.

Конан О'Браєн / © Associated Press

Конан О'Браєн / © Associated Press

Окрім того, ведучий підіймав важливу тему вплив штучного інтелекту, що особливо гостро стоїть в кіноіндустрії. До речі, від 2029 року "Оскар" транслюватимуть на YouTube безкоштовно. У ведучого й на цю тему знайшлося, що сказати. Він пожартував, що користувачам без преміум підписки буде несолодко, адже доведеться дивитися чимало реклами.

А тепер що стосується переможців. У номінації "Найкращий фільм" перемогла стрічка "Одна битва за іншою", "Найкраща жіноча роль" – Джессі Баклі, "Найкраща чоловіка роль" - Майкл Б. Джордан.

Майкл Б. Джордан / © Associated Press

Майкл Б. Джордан / © Associated Press

До речі, цьогоріч трапилось таке, чого на "Оскарі" майже ніколи не буває. У номінації "Найкращий короткометражний фільм" одразу два переможці. Так, статуетку отримали творці картини "Співаки", а також  "Двоє людей обмінюються слиною". Так сталось через те, що фільми вибороли однакову кількість голосів від членів Американської академії кіномистецтв. Тож, у цій номінації майже нічия.

Були моменти на церемонії, що неабияк обурили. У категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогла картина "Містер Ніхто проти Путіна". Це стрічка створена росіянами і про росіян. Зокрема, у фільмі розповідається, як російським дітям нав'язується пропаганда в школі. Критики переконані, що картина просуває наратив про "хороших росіян". До речі, коли всі лауреати на "Оскарі" розмовляли англійською, то ж творець картини "Містер Ніхто проти Путіна" не став вчити промову, а видав її російською.

Росіянин Павло Таланкін, який на "Оскарі-2026" заговорив російською / © Associated Press

Росіянин Павло Таланкін, який на "Оскарі-2026" заговорив російською / © Associated Press

А от американський актор та режисер Шон Пенн, який став лауреатом у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану", проігнорував церемонію. З чим це пов'язано – невідомо. Проте раніше актор говорив, що бойкотуватиме "Оскар". Про це артист повідомляв 2022 року, коли президенту Володимиру Зеленському не дозволили виступити з промовою на урочистій церемонії.

Шон Пенн проігнорував "Оскар-2026" / © Associated Press

Шон Пенн проігнорував "Оскар-2026" / © Associated Press

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку "Оскара-2026". Тож, за посиланням можна більш детально ознайомитися, як минула церемонія.

Дата публікації
Кількість переглядів
312
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie