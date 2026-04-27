Наживо Усі публікації
Гламур
82
2 хв

Заміжня Ольга Сумська заговорила про залицяльників й насмішила курйозом: "Цифри не виправиш"

Акторка чесно зізналася, як ставиться до таких ініціативних хлопців.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ольга Сумська

Українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла про прихильність до неї молодих залицяльників.

Так, 59-річна знаменитість з гумором зізналася, що навіть у шлюбі з Віталієм Борисюком не відчуває браку уваги з боку незнайомих чоловіків. За словами Ольги, вона регулярно отримує чимало повідомлень з пропозиціями від прихильників, серед яких є набагато молодші за неї.

Сумська говорить, що деякі з них без вагань пишуть їй у соцмережах і одразу переходять на неформальне спілкування, запрошуючи на побачення. Акторка зізнається, що іноді все ж переглядає їхні профілі, однак далі цієї цікавості справа не заходить. Крім того, за словами зірки, не обходиться і без гумору.

Ольга Сумська з чоловіком / © instagram.com/olgasumska

«Чесно, пишуть дуже багато. Приємно, коли молоді люди запрошують на каву й одразу на „ти“: „Олю, привіт, ти мені подобаєшся, давай зустрінемось“. Я дивлюсь профіль, а там такі м’язи… І думаю: хлопче, скільки ж тобі років? Хоча один так залицявся, а потім зазирнув у Вікіпедію й заспокоївся. Цифри вже не виправиш», — зі сміхом поділилася акторка в коментарі «Люкс ФМ».

До слова, навіть з такою увагою від інших чоловіків Сумська залишається вірною своєму коханому, актору Віталію Борисюку. Разом вони виховують спільну доньку Ганну. А нещодавно подружжя замилувало романтикою на фото у квітучому ботсаду у Києві.

Нагадаємо, нещодавно про свої стосунки заговорив лідер «Другої ріки» Валерій Харчишин. Музикант уперше показав кохану під час романтичної подорожі до моря.

