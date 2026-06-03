Одружений Енріке Іглесіас палко зацілував іншу на публіці й спровокував істерику у росіян

Енріке Іглесіас / © Associated Press

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Іспанський співак Енріке Іглесіас опинився в центрі уваги після того, як опублікував фрагмент зі свого концерту, що відбувся 2022 року в Лас-Вегасі.

На кадрах помітно, як до музиканта несподівано вибігає фанатка. Дівчина спочатку робить селфі з Енріке, а згодом починає палко цілувати його в щоки та губи. Артист не відштовхує прихильницю, а навпаки — обіймає її за талію, після чого охорона допомагає їй піти за лаштунки.

Енріке Іглесіас і фанатка / © instagram.com/enriqueiglesias

Енріке Іглесіас і фанатка / © instagram.com/enriqueiglesias

Попри те, що інцидент стався ще кілька років тому, публікація артиста у фотоблогу викликала бурхливу реакцію в Мережі. Частина користувачів розкритикувала артиста за те, що він вирішив оприлюднити такі кадри зараз, згадавши про його сімейний статус і дружину — колишню російську тенісистку Анну Курнікову. Своє обурення активно висловлювали й користувачі з держави-терористки, нагадуючи про походження Курнікової.

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Анна Курнікова там взагалі жива?

Мені шкода Анну, дуже шкода…

Навіщо він це опублікував?

Бідолашка Анна, стільки років терпіти

Варто зазначити, що Анна Курнікова з дитинства мешкає у США та вже понад два десятиліття перебуває у стосунках з Іглесіасом. Пара виховує чотирьох дітей — двійнят і молодших доньок.

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