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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
443
Час на прочитання
1 хв

Одружений Енріке Іглесіас палко зацілував іншу на публіці й спровокував істерику у росіян

Співак показав архівні кадри з концерту, які викликали емоційну реакцію фанів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Енріке Іглесіас

Енріке Іглесіас / © Associated Press

Іспанський співак Енріке Іглесіас опинився в центрі уваги після того, як опублікував фрагмент зі свого концерту, що відбувся 2022 року в Лас-Вегасі.

На кадрах помітно, як до музиканта несподівано вибігає фанатка. Дівчина спочатку робить селфі з Енріке, а згодом починає палко цілувати його в щоки та губи. Артист не відштовхує прихильницю, а навпаки — обіймає її за талію, після чого охорона допомагає їй піти за лаштунки.

Енріке Іглесіас і фанатка / © instagram.com/enriqueiglesias

Енріке Іглесіас і фанатка / © instagram.com/enriqueiglesias

Енріке Іглесіас і фанатка / © instagram.com/enriqueiglesias

Енріке Іглесіас і фанатка / © instagram.com/enriqueiglesias

Попри те, що інцидент стався ще кілька років тому, публікація артиста у фотоблогу викликала бурхливу реакцію в Мережі. Частина користувачів розкритикувала артиста за те, що він вирішив оприлюднити такі кадри зараз, згадавши про його сімейний статус і дружину — колишню російську тенісистку Анну Курнікову. Своє обурення активно висловлювали й користувачі з держави-терористки, нагадуючи про походження Курнікової.

  • Анна Курнікова там взагалі жива?

  • Мені шкода Анну, дуже шкода…

  • Навіщо він це опублікував?

  • Бідолашка Анна, стільки років терпіти

Варто зазначити, що Анна Курнікова з дитинства мешкає у США та вже понад два десятиліття перебуває у стосунках з Іглесіасом. Пара виховує чотирьох дітей — двійнят і молодших доньок.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
443
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