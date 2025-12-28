Одружений Женя Галич зацілував свою партнерку на "Танцях з зірками" й зворушив "хімією" на паркеті

"Танці з зірками" / © пресслужба каналу "1+1"

Музикант і фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич став одним із найемоційніших учасників благодійного спецвипуску шоу «Танці з зірками».

Як відомо, Галич служив у 135-му батальйоні 114-ї бригади, пережив штурми та втрату побратимів. За словами співака, саме це серйозно вплинуло на його ментальний стан і зрештою призвело до депресії й зловживання алкоголем. Але саме участь у благодійному випуску танцювального проєкту, зізнався Женя, стала для нього можливістю вирватися з темряви й знову відчути життя.

На паркеті Галич виступав у парі з танцівницею Яною Цибульською. Їхній емоційний пасодобль не залишив байдужими ані глядачів, ані суддів. У номері пара прожила болісні теми війни, втрат і внутрішньої боротьби, а щира синергія створила ту саму «хімію», яка відчувалася через екрани.

Женя Галич на «Танцях з зірками» / © пресслужба каналу "1+1"

Після завершення танцю Женя не приховував емоцій — обіймав партнерку та декілька разів цілував її у чоло як знак вдячності. Уже на балконі ведуча Олександра Заріцька з усмішкою поцікавилася, чи були між ними поцілунки. Попри те, що співак перебуває у шлюбі, він із гумором відповів: «Так». Утім, своїми відповідями на подальші запитання дав зрозуміти, що їхній зв’язок існує лише на паркеті та має винятково творчу й благодійну мету.

Женя Галич на «Танцях з зірками» / © 1+1

До речі, окремо Галич присвятив свій виступ побратимам із 135-го батальйону, подякувавши їм за службу та підтримку. Тим часом судді оцінили пасодобль зіркової пари на найвищі бали, подякувавши Жені за службу. Від Дмитра Монатіка та Наталії Могилевської учасники отримали по 10 балів, а ось від Катерини Кухар і Дмитра Дікусара — по 9.

