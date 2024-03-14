Одружена українська акторка зізналася, що закрутила роман з колегою за фільмом

Відома українська акторка Вікторія Маремуха, яка перебуває у шлюбі з французом на ім’я Луї, зізналася, що зустрічається з іншим.

За словами артистки, наразі вона перебуває у "дружбі-стосунках" зі своїм колегою, з яким грає в одному фільмі.

"Зараз у мене дружба-стосунки теж з колегою, актором. Вони і в рамках ліжка, і поза ліжком. Так, нам зараз так цікаво проводити час. Якось воно так склалося, він мене запросив на побачення", – розповіла Маремуха в youTube-проєкті "В ліжку".

Водночас артистка не виключає, що це захоплення може перерости у щось більше. Але як зізналася Маремуха, вона – дівчина велелюбна, і як легко закохується, так у неї легко і минають почуття.

"Я йому про це сказала. Він каже: "Я боюся в тебе закохатися". Я кажу: "Тоді оцінюй ризики, це можливо. Але ти ж багато кого кохав в житті. Просто це буде інше кохання". У мене теж було багато закоханостей, але любов у мене в житті одна – це мій чоловік", – поділилася Вікторія.

Вікторія Маремуха з чоловіком / Фото: instagram.com/vicky_mare

Проте Маремуха зізналася, якщо вона відчує, що дійсно закохалася, то буде готова розлучитися.

"Якщо я розумітиму, що я дійсно дуже кохаю цю людину і от хочу бути лише з ним, не хочу вільних стосунків, ні чоловіка свого, я тоді, мабуть, припиню, я розлучуся. Ми говорили про це з чоловіком. Він сказав: "Якщо ти будеш дійсно розуміти, що це людина, яку ти дійсно кохаєш, а не пристрасть чи закоханість, я тебе відпущу", – прокоментувала Маремуха.

Вікторія Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

Нагадаємо, раніше Вікторія Маремуха розповідала, що у них з чоловіком вільні стосунки. За словами акторки, вона почала про це говорити відкрито, бо хоче бути чесною зі своїми фанами. Також артистка хоче показати, що стосунки у шлюбі можуть бути різними.

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