Одружений ексчоловік Ані Лорак підтвердив стосунки з моделлю і показав їхні романтичні поцілунки

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу офіційно підтвердив свої нові стосунки.

Вже тиждень бізнесмен у Instagram постить спільні фото і відео з українською моделлю на ім'я Анастасія. Втім, Мурат інтригував підписників, чи це його нова обраниця, чи близька подруга. Тепер у юзерів не залишилося сумнівів – між Налкакіоглу та Анастасією роман.

Доказом цьому стало романтичне відео, яким пара поділилася у сторіз свого фотоблогу. У ролику Мурат та Анастасія йдуть узбережжям моря, тримаючись за руку. У певний момент нова кохана Налкакіоглу цілує його у щоку, а він піднімає її на руки, після чого вони зливаються у ніжному поцілунку.

Ексчоловік Ані Лорак показав ніжні обійми і поцілунки з новою обраницею

Бізнесмен, який на початку червня 2023 року одружився з візажисткою Лілією Реус, досі мовчить про те, чи розійшлися вони офіційно. Чутки про їхній розрив ширилися від жовтня минулого року. Хоча, судячи зі сторіз Налкакіоглу, він вже встигнув закрутити новий роман і, схоже, з Реус вони таки розлучилися.

Мурат Налкакіоглу відпочиває у Дубаї з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нагадаємо, поки Лілія і Мурат мовчать про те, що відбувається у їхніх стосунках, інсайдер розкрив, чому подружжя насправді розійшлося. За словами джерела, як і з попередньою дружиною Ані Лорак Мурат зраджував Лілію. Окрім того, стверджує інформатор, друга дружина Мурата навіть не була знайома з його родиною, оскільки там "несерйозно ставляться до його обраниць". А Лорак для родини Налкакіоглу, стверджує джерело, була "іграшкою .яка відома і при грошах".

Як відомо, з Лілією Реус Мурат одружився у Конча-Заспі на початку червня 2023 року. Про їхній роман стало відомо 2020-го, а 2021-го Мурат освідчився дівчині. До цього протягом 10 років бізнесмен був у шлюбі зі співачкою Ані Лорак, від якої має доньку Софію.

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