Одружений ексчоловік Ані Лорак показав, як з новою дівчиною розважається у Дубаї і набив з нею парне тату

Мурат Налкакіоглу підливає олії у вогонь про чутки щодо нового роману.
Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу показав свіжі світлини з новою дівчиною, з якою відпочиває у Дубаї.
Мурат, який все ще офіційно одружений з візажисткою Лілією Реус, почав все частіше публікувати в Instagram фото і відео з українською моделлю на ім'я Анастасія. Налкакіоглу публічно заграє з дівчиною і показує, як вони проводять разом час у Дубаї. До речі, разом з батьком і його потенційною новою обраницею в ОАЕ відпочиває й донька бізнесмена від Лорак.
До речі, сама Анастасія у фотоблогу теж активно ділиться кадрами з одруженим Муратом. Ба навіть показала, як вони зробили парне тату.
Дівчина розмістила кадр, де зазнімкована під час того, як майстер їй набиває малюнок: "Як ви ставитеся до парних тату?" – підписала фото Анастасія. Хоча вона й не зазначила, що Мурат з нею теж зробив татуювання, та в наступному сторіз показала, що вони були разом і після майстра разом обирали окуляри.
Що ж насправді відбувається в особистому житті Мурата Налкакіоглу, для його шанувальників залишається загадкою. Бізнесмен не коментував розрив з другою дружиною Лілією Реус, зате відпочиває без неї в іншій країні та в компанії іншої дівчини, про що активно сповіщає в соцмережах.
Нагадаємо, що зараз Мурат Налкакіоглу перебуває в Дубаї. До речі, там він був й в новорічну ніч, а свято зустрів у компанії своєї нової потенційної дівчини, української моделі Анастасії.
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