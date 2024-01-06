Одружений ексчоловік Ані Лорак показав, як з новою дівчиною розважається у Дубаї і набив з нею парне тату

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу показав свіжі світлини з новою дівчиною, з якою відпочиває у Дубаї.

Мурат, який все ще офіційно одружений з візажисткою Лілією Реус, почав все частіше публікувати в Instagram фото і відео з українською моделлю на ім'я Анастасія. Налкакіоглу публічно заграє з дівчиною і показує, як вони проводять разом час у Дубаї. До речі, разом з батьком і його потенційною новою обраницею в ОАЕ відпочиває й донька бізнесмена від Лорак.

Мурат Налкакіоглу підігрів чутки про новий роман / Фото: instagram.com/muratnalca

До речі, сама Анастасія у фотоблогу теж активно ділиться кадрами з одруженим Муратом. Ба навіть показала, як вони зробили парне тату.

Дівчина розмістила кадр, де зазнімкована під час того, як майстер їй набиває малюнок: "Як ви ставитеся до парних тату?" – підписала фото Анастасія. Хоча вона й не зазначила, що Мурат з нею теж зробив татуювання, та в наступному сторіз показала, що вони були разом і після майстра разом обирали окуляри.

Мурат Налкакіоглу підігрів чутки про новий роман / Фото: instagram.com/muratnalca

Нова дівчина Мурата показала парне тату / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Що ж насправді відбувається в особистому житті Мурата Налкакіоглу, для його шанувальників залишається загадкою. Бізнесмен не коментував розрив з другою дружиною Лілією Реус, зате відпочиває без неї в іншій країні та в компанії іншої дівчини, про що активно сповіщає в соцмережах.

Мурат Налкакіоглу відпочиває у Дубаї з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Мурат Налкакиоглу з потенційною дівчиною відсвяткував Новий рік / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, що зараз Мурат Налкакіоглу перебуває в Дубаї. До речі, там він був й в новорічну ніч, а свято зустрів у компанії своєї нової потенційної дівчини, української моделі Анастасії.

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