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Одружений ексчоловік Ані Лорак показав, як з новою дівчиною розважається у Дубаї і набив з нею парне тату

Одружений ексчоловік Ані Лорак показав, як з новою дівчиною розважається у Дубаї і набив з нею парне тату

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Одружений ексчоловік Ані Лорак показав, як з новою дівчиною розважається у Дубаї і набив з нею парне тату

Мурат Налкакиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакіоглу підливає олії у вогонь про чутки щодо нового роману.

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу показав свіжі світлини з новою дівчиною, з якою відпочиває у Дубаї.

Мурат, який все ще офіційно одружений з візажисткою Лілією Реус, почав все частіше публікувати в Instagram фото і відео з українською моделлю на ім'я Анастасія. Налкакіоглу публічно заграє з дівчиною і показує, як вони проводять разом час у Дубаї. До речі, разом з батьком і його потенційною новою обраницею в ОАЕ відпочиває й донька бізнесмена від Лорак.

Мурат Налкакіоглу підігрів чутки про новий роман / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налкакіоглу підігрів чутки про новий роман / Фото: instagram.com/muratnalca

До речі, сама Анастасія у фотоблогу теж активно ділиться кадрами з одруженим Муратом. Ба навіть показала, як вони зробили парне тату.

Дівчина розмістила кадр, де зазнімкована під час того, як майстер їй набиває малюнок: "Як ви ставитеся до парних тату?" – підписала фото Анастасія. Хоча вона й не зазначила, що Мурат з нею теж зробив татуювання, та в наступному сторіз показала, що вони були разом і після майстра разом обирали окуляри.

Мурат Налкакіоглу підігрів чутки про новий роман / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налкакіоглу підігрів чутки про новий роман / Фото: instagram.com/muratnalca
Нова дівчина Мурата показала парне тату / © instagram.com/anastasija_foxy2
Нова дівчина Мурата показала парне тату / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Що ж насправді відбувається в особистому житті Мурата Налкакіоглу, для його шанувальників залишається загадкою. Бізнесмен не коментував розрив з другою дружиною Лілією Реус, зате відпочиває без неї в іншій країні та в компанії іншої дівчини, про що активно сповіщає в соцмережах.

Мурат Налкакіоглу відпочиває у Дубаї з новою дівчиною / © instagram.com/anastasija_foxy2
Мурат Налкакіоглу відпочиває у Дубаї з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2
Мурат Налкакиоглу з потенційною дівчиною відсвяткував Новий рік / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налкакиоглу з потенційною дівчиною відсвяткував Новий рік / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, що зараз Мурат Налкакіоглу перебуває в Дубаї. До речі, там він був й в новорічну ніч, а свято зустрів у компанії своєї нової потенційної дівчини, української моделі Анастасії.

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Дата публікації
Перегляди
970
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