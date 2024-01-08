Одружений ексчоловік Ані Лорак покинув Дубай і з новою дівчиною приїхав до себе на батьківщину

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, який вже підтвердив свої нові стосунки з українською моделлю Анастасією, повіз її до Туреччини.

До слова, раніше пара ділилася романтичним контентом з Дубая. Разом з ними можна було бачити доньку Мурата 12-річну Софію. Однак, днями дівчина вже полетіла додому і закохані залишилися наодинці.

І згодом Налкакіоглу з новою дівчиною Анастасією полетів до столиці Туреччини. Вони влаштували справжнє романтичне побачення. Спочатку закохані вирушили на прогулянку містом. Українка в кадрі ніжно цілує свого нового обранця.

Мурат Налкакіоглу проводить час з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

До того ж бізнесмен з дівчиною пішли на шопінг і поласували традиційними солодощами.

Мурат Налкакіоглу проводить час з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Мурат Налкакіоглу проводить час з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Також Анастасія поділилася, як вони з коханим насолоджувалися заходом сонця на узбережжі. І показала декілька фото, які для неї зробив Мурат, відзначивши його професіоналізм: "Талановита людина талановита у всьому".

Мурат Налкакіоглу проводить час з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

А вночі закохані поїхали дивитися на нічне місто і насолоджувалися спільним відпочинком. Зокрема, вони зупинилися біля мосту. Українка зробила його фото й додала пісню співачки KOLA "Біля серця", де лунають наступні рядки: "Я тебе ношу в кишені біля серця, бо лише з тобою воно б'ється". І додала цікавий підпис: "Пісня повністю відображає мій внутрішній стан".

Мурат Налкакіоглу проводить час з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Мурат Налкакіоглу проводить час з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Вочевидь, Анастасія вже по вуха закохана у турецького бізнесмена. Втім, сам Мурат не квапиться пояснювати, чи все ж розійшлися вони з його другою дружиною Лілією Реус.

Нагадаємо, раніше ми уже розповідали, що відомо про нову обраницю Мурата Налкакіоглу.

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