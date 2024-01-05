Одружений ексчоловік Ані Лорак у Дубай відпочиває з відомою українською моделлю

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакиоглу чим далі частіше підігріває чутки про розлучення з другою дружиною, візажисткою Лілією.

Хоча офіційно подружжя розрив не коментує, але усіляко показує, що вони не разом. Так, зараз Лілія перебуває в Києві. А Мурат поїхав у відпустку до Дубаї, де гарно проводить час у компанії доньки від Ані Лорак та української моделі Анастасії. Принаймні дівчина вже декілька разів з'являлася в Instagram Налкакиоглу.

Саме з Анастасією бізнесмен зустрів Новий рік, а цього разу показав коротке відео, як вони разом, цілком ймовірно, що з одного номера, спускалися ліфтом у готелі. На ролику також присутня донька Мурата і Лорак. Тобто дівчинка з новою потенційною обраницею батька теж знайома.

Мурат Налкакіоглу відпочиває у Дубаї з новою дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Цікаво, що й сама Анастасія вже поквапилася запостити у фотоблогу селфі разом з поки що одруженим Муратом Налкакиоглу і підписала: "Знаєш що, Мурате?". Своєю чергою, бізнесмен це селфі репостнув собі у фотоблог і грайливо відповів: "Не знаю".

Мурат Налкакіоглу відпочиває у Дубаї з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Мурат Налкакіоглу відпочиває у Дубаї з новою дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, що чутки про розрив Мурата Налкакиоглу і його другої дружини, візажистки Лілії Реус ширяться від жовтня 2023 року. Втім, подружжя ніяк не коментує ситуацію. Натомість повидаляло всі спільні фото з соцмереж, відпочиває окремо і не згадує одне одного. А не так давно інсайдер розповів, що стало причиною розлучення подружжя і чому в цьому винний Мурат.

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