Одружений Женя Галич зізнався, що ходить на побачення з відомими жінками і як на це реагує дружина

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич, який перебуває у шлюбі з дружиною Валерією, зізнався, що ходить на побачення з іншими жінками.

Зокрема, музикант раніше ділився, що кликав на зустріч співачку Юлію Саніну, однак та відмовила. Також Галич ходив на побачення з Христиною Соловій. Тож, постає питання, як на це реагує дружина артиста. Лідер O.Torvald запевняє, що кохана до цього ставиться нормально та з розумінням. Зокрема, обраниця артиста знає, що її чоловік із темпераментом та захоплюється жіночою красою. Однак для Галича на першому місці залишається кохана.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Вона прекрасно розуміє, що з моїм темпераментом, з моїм баченням жіночої краси і захопленням цією красою, і таким альфа-самцизмом – це абсолютно нормально. Я нічого поганого не роблю і нікого не ображаю. Для мене завжди повага до дружини залишається на першому місці", - розповів співак в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Вже три роки дружина Галича разом із сином та донькою мешкає за кордоном. Артист говорить, що будувати стосунки на відстані – тяжко. Утім у пари не виникало кризи, вони й надалі перебувають у шлюбі.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Коли ми перебуваємо три роки на відстані – важко. Але, на мій погляд, ми абсолютно дорослі люди, які будь-яку ситуацію можуть сприйняти адекватно. Ми не сваримося, ми розмовляємо. Плітки про те, що ми не разом, я можу їх спростувати. Ми в шлюбі", - наголосив співак.

Нагадаємо, Женя Галич наразі служить в лавах ЗСУ. Нещодавно артист пригадав, яким був найстрашніший день на фронті. Також виконавець зізнався, чим зараз займається на службі.

Читайте також: